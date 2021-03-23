★ 席捲亞洲的日本動漫《鬼滅之刃》正火熱，「從歷史看鬼滅」的第一本書！

★ 以日本史代代相傳的妖異傳說，串連《鬼滅之刃》故事情節與角色呈現，「以史解劇」，建議搭配《鬼滅之刃》漫畫（＋動畫）開啟防雷閱讀模式，體會其精采演示泛靈論、庶民史與大眾娛樂的交叉奏鳴手法。

★ 以史觀格局連接滅鬼思想與疫病流布的時事連動，引領大眾省思社會面對「異質者＝鬼」時應懷抱的寬容態度。

★ 由日本知名歷史學者、《天地人》《軍師官兵衛》《麒麟來了》等多部大河劇時代考證專家——小和田哲男教授，擔任本書總監修。

★ 全書收錄五十餘幅彩色＋黑白古典圖繪，盡覽日本歷史傳說中的鬼魅靈物形象演變。

【精彩書摘】

從「單槍匹鬼」演進為組織化的鬼集團

竈門炭治郎最先打倒的食人鬼和最終選拔的那些鬼，雖然強力過人，都是個別行動的「單槍匹鬼」。鬼無法群聚的理由，在第18話裡珠世說明是「為了防止眾鬼團結起來攻擊自己（無慘）」。不過同時，無慘還是設置上弦月、下弦月階級，在最終決戰中演變成鬼集團和鬼殺隊的總體戰。

日本古典文獻當中，鬼也經歷相同的演變。例如《出雲國風土記》裡面的獨眼鬼，剛開始多為單獨一隻異形怪物襲擊人的故事，不久開始出現組織化作惡的鬼。像土蜘蛛、蝦夷等被歸於「不服之民」的人，原本就是集團，不過，明確被視為「鬼」的存在當中，最早的組織化例子之一是稱霸吉備國（現在的岡山縣）的鬼─溫羅。

最初築城的鬼

現在岡山縣吉備地方一帶，存在大量關於溫羅的傳說，根據戰前集結這些傳說的《新輯岡山縣傳說讀本》，溫羅身長1丈4尺（約4.2公尺），雙目炯炯如豺（日本狼），鬍鬚跟頭髮都是紅的，額上長角，嘴裡還長了上下排交錯的可怕獠牙，完全就是鬼的模樣。

溫羅會從嘴裡吐出火焰燒山，還會在空中飛，捕捉人和家畜。據說在他們的據點吉備新山，還有用來烹煮抓到的人與獸、超過1丈（約3公尺）的巨鍋，以及掛殺好的人肉的「人掛松」。此外，溫羅具備的種種能力不勝枚舉，包括攀登到岩石上搧扇子，把船從海上搧過來、奪走他們的貨物，從嘴裡吐出雲、放出雷，燒死眾人等。

不僅如此，傳說溫羅還築了叫作鬼城的城，整族在裡面生活。由於這些慘狀，吉備國逃亡到其他國家的人民源源不絕，於是天皇派遣名叫吉備津彥的皇族將軍討伐溫羅。在第139話中，無慘為了殺害鬼殺隊當主產屋敷耀哉來到鬼殺隊本部，遭到反擊，結果跟鬼殺隊一起空間移動到無慘的大本營─無限城。使出血鬼術、在無限城迎擊的情景，令人聯想到溫羅。

真實版無限城之戰

在與溫羅的對戰中，吉備津彥奮力拉弓準備射出箭，溫羅也同樣射出箭將它彈回。一時之間彷彿這些箭一來一往永無止境，吉備津彥從神那裡得到智慧，使出同時射出兩枝箭的奇招，雖然一枝被溫羅打落，另一枝卻成功射穿溫羅的胸口。

溫羅身負重傷後，屢屢變身試圖脫逃，吉備津彥卻也同樣使出變化法術緊追，最後溫羅化作鯉魚，跳進河川，卻被化身為鵜的吉備津彥捕獲，輸掉這場妖術大戰的溫羅，終於就此消滅。無限城的最終決戰，無慘承受炭治郎火之神神樂連續攻擊、珠世的毒藥、還有其他鬼殺隊士的攻擊，當接近早晨，日光即將射出、消滅鬼體時，他拋開一切、全力逃跑。溫羅和吉備津彥之戰的描寫，就像這場無限城的最終決戰。

溫羅的據點鬼城，考古學領域一般認為是齊明天皇時代慘敗給新羅、唐聯軍的朝廷，為「防衛本土」築起的一種朝鮮式山城，只是，山中這座擁有牢固石垣的城，一直以來，大家都相信它是可怕的溫羅居住的鬼城。

(本文摘自《鬼滅的日本史》/大塊文化)

【作者簡介】

小和田哲男（OWADA TETSUO）

一九四四年生於靜岡縣。一九七二年修畢早稻田大學大學院文學研究科（文學院研究所）博士課程。二○○九年三月，從靜岡大學退休，現為靜岡大學榮譽教授，研究領域為日本中世史。著作有「お江と戦国武将の妻たち」（《阿江與戰國武將之妻》，暫譯）（角川Sophia文庫）、「呪術と占星の戦国史」（《詛咒術與占星的戰國史》，暫譯）（新潮選書）、「黒田如水―臣下百姓の罰恐るべし」（《黑田如水》，暫譯）、「明智光秀・秀満」（《明智光秀、秀滿》，暫譯）（二者皆為密涅瓦【Minerva】書房）、「名軍師ありて、名将あり」（《有名軍師、才有名將》，暫譯）（NHK出版）、「黒田官兵衛 智謀の戦国軍師」（《黑田官兵衛 智謀的戰國軍師》，暫譯）（平凡社新書）、「家訓で読む戦国 組織論から人生哲学まで」（《從家訓讀戰國 從組織論到人生哲學》，暫譯）（NHK出版新書）、「戦国武将の叡智」（《戰國武將的睿智》，暫譯）（中公新書）等。

【譯者簡介】

李欣怡

名古屋大學日本言語文化専攻文學博士。在浩瀚且持續擴大的翻譯宇宙中，用自己的速度小心翼翼堆磚砌瓦，希望每一塊都是個安穩的立足點。承接的每一份工作都是基於自由意志的選擇，深感幸福。從編輯手中接下《鬼滅的日本史》，一翻閱後記就熱淚失控，從此開斑紋以瘋狂時程譯出本書，種種難忘種種謝。譯有《容身的地方》、《療癒心傷》、《霸凌是什麼》、《伊斯蘭怎麼了》、《讓男人追著妳跑》等書。