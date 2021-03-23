炭治郎是江湖賣藝的「傀儡師」？伊之助是江戶時代的「棄兒」？

「火之神神樂」為何有十二型？「青色彼岸花」生長在哪座山？

為何「柱」有九名？我妻善逸是傳說中的天賜雷童嗎？

鬼，潛伏在你我之間；鬼，遊走於歷史之中。

要如何不變成鬼？要如何慈悲滅鬼？

在日本古書中，妖魔精怪都是「真實存在」的故事泉源。

鬼怪從何而來? 如何害人？鬼是「異質他者」，還是我們自身?

本書將從鬼之誕生與鬼的形象演變，

探尋《鬼滅之刃》背後的歷史根源與隱藏祕密。

「歷史中的鬼滅傳奇，鬼滅中的歷史軼聞」。

解碼「鬼滅」，先從日本史出發！

【精彩書摘】

《鬼滅之刃》，在《週刊少年JUMP》2020年24號（集英社）第205話完結。所有鬼的始祖鬼舞辻無慘被殺，導致所有傳承無慘之血的鬼全數滅亡，唯一例外是經珠世之手變成鬼的愈史郎。完結篇中，描述愈史郎因為並非繼承無慘之血，所以存活下來。不過，愈史郎不吃人、擁有和人類同樣的心智，其實應該可說與「鬼」並不相同。

那麼，鬼從此就不再出現了嗎？ 我們卻無法斷言。無慘本身是服下平安時代醫師用「青色彼岸花」為原料製成的藥才化作鬼；愈史郎也是珠世把他變成鬼的。

在《鬼滅之刃》中，鬼並非自然產生，而是人工製造出來的。完結篇裡，安排了發現讓無慘變成鬼的「青色彼岸花」情節，預留了鬼再度出現（被製造出來）的可能性。

所謂的鬼，就是帶來危害的「異質者」

在本書中介紹的鬼，有的來自山上、有的是反對朝廷或幕府體制的人、也有的是強烈懷抱「恨意」或「妒嫉」的不幸之人。共通點在於，他們來自被社會秩序、生活空間排除在外的地方，是會帶來危害的「異質者」。這不僅出現在（日本）日本古典文獻中，在近代太平洋戰爭中，之所以出現「鬼畜米 英」標語，也反映出將外來敵人想像成「鬼」的心態。

全球化及價值觀多元化、以社群網站為代表的溝通手段產生變化，相較於以往，現代人接觸「異質者」的機會可說顯著增加。在這樣的環境下，大家出自本能的一種防禦反應，就是視自己為「正義」的自我膨脹、以及對他人的攻擊。

現代社會不斷製造出新的鬼

在第4章裡，我們曾經舉出《鬼滅之刃》受歡迎的重要因素包括年號更迭和新冠肺炎。例如所謂「自肅警察」對新冠肺炎陽性反應者及歸國者的誹謗中傷等，可說正是這種對異質者的防禦反應顯著出現的例子。在「自肅警察」眼中，新冠肺炎陽性反應者及歸國者，應該是危害到己身安全的「異質者」，也就是鬼。

在此同時，不接受己身以外存在、並加諸攻擊的「自肅警察」，對於其他多數人而言，也成了「異質存在」，而他們本身並沒有察覺這一點。「自肅警察」，或許可說等同於《鬼滅之刃》中那些由於過去的痛苦和情結，導致肯定自我、否定他人的「鬼」。

面對鬼，不抵抗，他們就會加害於你，所以你必須設法抵抗鬼。但是，當你認定是鬼的對象，其實只是無害的「異質者」，那麼在這種情況下，把對方當成鬼，而攻擊這些「異質者」的那一方才是鬼。

這個社會任何人都可能化作鬼

在《鬼滅之刃》中，鬼被塑造成帶來危害、「必須消滅的對象」，卻有許多場景描寫主角竈門炭治郎對鬼展現同理心與同情，那種試圖貼近對方心靈直到最後一刻的姿態，令人不由覺得，在這個複雜化的現代社會中，關於和鬼的相處之道，彷彿為我們提供了一種示範。

正如現代社會「自肅警察」的例子，任何人都可能化作鬼，而這樣的鬼，不知道會出現在何時何地。《鬼滅之刃》的轟動，顯示了這樣的恐懼感，分分秒秒存在於現代人內心深處，而我們也可以由此推測，今後，新的鬼故事還會不斷出現。

即使在現代，鬼，依舊未滅。

(本文摘自《鬼滅的日本史》/大塊文化)

【作者簡介】

小和田哲男（OWADA TETSUO）

一九四四年生於靜岡縣。一九七二年修畢早稻田大學大學院文學研究科（文學院研究所）博士課程。二○○九年三月，從靜岡大學退休，現為靜岡大學榮譽教授，研究領域為日本中世史。著作有「お江と戦国武将の妻たち」（《阿江與戰國武將之妻》，暫譯）（角川Sophia文庫）、「呪術と占星の戦国史」（《詛咒術與占星的戰國史》，暫譯）（新潮選書）、「黒田如水―臣下百姓の罰恐るべし」（《黑田如水》，暫譯）、「明智光秀・秀満」（《明智光秀、秀滿》，暫譯）（二者皆為密涅瓦【Minerva】書房）、「名軍師ありて、名将あり」（《有名軍師、才有名將》，暫譯）（NHK出版）、「黒田官兵衛 智謀の戦国軍師」（《黑田官兵衛 智謀的戰國軍師》，暫譯）（平凡社新書）、「家訓で読む戦国 組織論から人生哲学まで」（《從家訓讀戰國 從組織論到人生哲學》，暫譯）（NHK出版新書）、「戦国武将の叡智」（《戰國武將的睿智》，暫譯）（中公新書）等。

【譯者簡介】

李欣怡

名古屋大學日本言語文化専攻文學博士。在浩瀚且持續擴大的翻譯宇宙中，用自己的速度小心翼翼堆磚砌瓦，希望每一塊都是個安穩的立足點。承接的每一份工作都是基於自由意志的選擇，深感幸福。從編輯手中接下《鬼滅的日本史》，一翻閱後記就熱淚失控，從此開斑紋以瘋狂時程譯出本書，種種難忘種種謝。譯有《容身的地方》、《療癒心傷》、《霸凌是什麼》、《伊斯蘭怎麼了》、《讓男人追著妳跑》等書。