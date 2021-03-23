到底是誰在說話？日本朝日電視台上周播出的晨間節目中，男主播報新聞到一半竟突然冒出一段「低沉女聲」，引起觀眾強烈恐慌，當天更以「靈異之聲」這個關鍵字，迅速衝上推特排行榜，成為網友們的熱門話題。

根據日媒《J-CAST新聞》報導，朝日電視台19日播出的晨間新聞節目《羽鳥慎一早安秀》中，男主播羽鳥慎一正在報導日本政府將全面解除因應新冠肺炎（COVID-19）的緊急事態宣言的相關新聞。沒想到現場卻突然冒出一個詭異女聲，用低沉的氣音說道「嘶……看不到喔」。

因為當時畫面中只有羽鳥一個人，另一名女主播因為距離遙遠，根本不可能收到音，讓大批正在收看的觀眾感到恐慌。事後有人將這個8秒的片段上傳到推特，馬上引發瘋傳，許多網友更將這女聲稱為「靈異之聲」，紛紛留言，「為什麼會有女人的聲音，不是男主播嗎？」、「應該不是只有我一個人聽到吧！那句『看不到喔』」、「一早就這麼恐怖…」。

針對民眾不安的情緒，電視台也出面回應，表示大家可以不用擔心，因為這段女聲是當天以遠端連線參與節目的嘉賓高木美保。是因為當天螢幕上的字太小，高木小姐才會小聲地說出這句話，沒想到竟意外成為網路熱門話題。