世仇認證！英國一名飼主日前發現愛貓出門後竟帶傷返家，而且身上的GPS晶片也離奇的不翼而飛，經過追蹤與檢查，獸醫判斷晶片是被老鼠搶走並吞下肚了，讓主人傻眼直呼太不可思議。

Cat owner baffled by pet's lost GPS collar racing around the area discovers it was inside a RAT https://t.co/hvSsSxYCrC — maura mc phillips (@cooldavnet) March 22, 2021

根據《太陽報》報導，住在英國倫敦郊區的52歲男子金德爾（Andy Kindell），養了一可愛的胖橘貓艾歷克斯（Alex）。因為艾歷克斯經常跑出門溜達，也曾經走失過，於是金德爾特地花了130英鎊（約新台幣5114元）買了一個可以裝在項圈上的晶片，只要透過APP就能找到艾歷克斯的位置。

本月2日，金德爾發現艾歷克斯回家時身上有傷，且項圈上的GPS也不翼而飛，他透過APP發現GPS還在持續移動當中。原本以為是有人撿走晶片並裝在別隻貓咪身上，但當他趕到現場時，儘管軌跡顯示訊號源就在他眼前過馬路，他卻什麼都沒看到，讓他當場嚇傻。

連續好幾天的追查，金德爾發現訊號似乎是按照地下的排水管線移動，事後帶艾歷克斯去給醫院檢查時，獸醫又表示艾歷克斯腳上的傷應該是老鼠咬的，金德爾才將所有線索串在一起，推測晶片應該是被老鼠搶走後吞下肚了！