澳洲近幾年因劇烈的氣候異常，繼去年遭逢旱災、森林大火，近日澳洲東南部又慘遭百年一遇的豪大雨來襲，造成數千名民眾被迫撤離家園，損失難以估計。但即使如此，其他地方還是有好消息傳來。南澳知名動物園巴拉瑞特野生動物公園（Ballarat Wildlife Park），上周加入一名袋熊新成員，牠不僅長相可愛，就連毛色也極為罕見，讓不少網友直呼「太可愛了」。

據外媒報導中指出，這隻名叫「Honey Bun」的小袋熊，在媽媽的育兒袋中遲遲不肯出來，直到快6個月大時才願意探頭讓保育員看到牠的真實面貌，並在最後兩個月才慢慢的從媽媽的袋子裡出來跟大家打招呼。

動物園園長茱莉亞（Julia Leonard）接受採訪時表示，當時她與保育員看到袋熊寶寶時十分驚喜，因為大部分的袋熊寶寶毛色為棕灰色，而牠竟是十分稀有的金黃色，因此給牠取名為「蜂蜜麵包」，絕無僅有的毛色，也將吸引許多遊客前來查探，成為動物園裡的明星動物。動物園還將袋熊寶寶的一舉一動分享至官方IG帳號上，讓不少網友們看了大呼驚奇，紛紛留言「牠真的長得好可愛」、「可愛的小寶貝」、「可以幫這個可愛的孩子獨立開設IG嗎？哈哈」。

這種品種的袋熊，學名為昆士蘭毛吻袋熊(Lasiorhinus krefftii)或是澳洲毛鼻袋熊，主要棲息於澳洲昆士蘭、新南威爾斯、維多利亞州等地，擁有寬大的耳朵與肥短的四肢，最大身型可達到80~90cm，體重則是可以達到20~32kg，是世界上稀有的大型哺乳動物之一，但因棲息地逐漸被破壞，使數量逐年銳減，目前僅剩昆士蘭州還能找得到牠們的蹤跡，因此被澳洲政府列為「瀕危」(EN)動物之一。