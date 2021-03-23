商家裝設監視器除了用來防止竊盜進入，並即時了解店內情況外，也經常會錄到意想不到精彩畫面。近日，一名俄羅斯男子進入情趣用品店時，疑似太過興奮，在店裡便「掏槍來尻」，被女店員發現並拿著陽具暴打將其趕出店外，而這一連串的過程都被監視器記錄下來，並上傳到網路上轉發。

根據英國媒體《每日郵報》的報導中指出，俄羅斯這名身穿亮橘色外套的年輕男子，剛走進某間情趣玩具店時相當正常，女店員也熱情歡迎並向他介紹店內展示商品，但走到紅牆裡的假人模特兒展示區時，店內的電話突然響起，女店員便前去櫃檯接聽電話，該名男子則是趁著女店員不注意，走向巨乳假人模特兒前快速拉下拉鍊「掏出小老弟」，準備一解高漲的性慾。

沒想到這時，女店員已講完電話並走回紅牆專區，當下看到男子的動作先是愣了一會兒，接著動作靈敏的抓住男子的衣袖，轉身拿到牆上展示的假陽具商品，就朝著男子猛烈暴打，一面將他趕出店外，而男子也因突如其來的攻擊，來不及拉好拉鍊倉皇逃出店外。

女店員事後接受採訪時，回憶道「剛開始還覺得那個人看起來很正常，身上也沒有酒味便熱情迎接，為他介紹店內商品，聽到電話響時只離開1分鐘，就感覺到他在做什麼奇怪的事情」，影片上傳後也吸引網友熱烈討論。