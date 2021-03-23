國外一名女遊客到峇厘島度假時，無意間在海邊發現一隻顏色鮮艷的迷你章魚，開心的將牠擺在手上拍照留念。沒想到事後才發現牠是世界上最危險的動物之一，毒性甚至強到能在短時間內殺死數10名成人，當場嚇傻。事後她也將這段與死神擦肩的經驗PO網分享，掀起網友熱議。

國外一名女網友菲利普斯（Kaylin Phillips）昨（22）日在影音平台TikTok分享一段影片，表示自己3年前和朋友到峇厘島進行拍攝工作，某天來到烏魯瓦圖（Uluwatu）海灘遊玩，清澈的海水讓她們欣賞到許多有趣的海中生物。

突然，他們注意到一隻棕色並帶有藍色斑點的迷你章魚，鮮豔的色彩讓她們忍不住捧在手心裡把玩，並拍下影片和照片留念。沒想到事後上網查資料才發現，剛剛的迷你章魚竟然是擁有世界上最強烈毒性之一的「藍環章魚」，能在幾分鐘內殺死26名成人，讓菲利普斯嚇到哭著打電話給爸爸3個小時，並感嘆現在還能活著真的太幸運了。

據了解，藍環章魚（Southern Blue-ringed Octopus）會以皮膚的色素細胞來將自己隱藏在環境之中，一旦被激怒，就會迅速將體色改變為亮黃色，並顯示出藍色的圈狀花紋，因為看起來類似豹紋，也被稱為「豹紋章魚」。雖然大小只有一個高爾夫球大，但身上的猛烈毒性卻比眼鏡蛇還要強，能在數分鐘內一次殺死26名成年人。

非營利環境保護組織海洋保護協會（Ocean Conservancy）則表示，如果被藍環章魚咬到，全身神經訊號都會被毒液阻斷，造成肌肉麻痺癱瘓，還有噁心、喪失感官能力和運動能力等症狀，最終停止呼吸。雖然目前還沒有研發出解毒劑或血清，但若立刻進行人工呼吸，受害者仍有獲救機會。