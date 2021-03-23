蛀牙、牙周病等口腔問題會帶來極大的困擾，因此維護口腔健康是非常重要的事情，有不少人也十分在意牙齒是否白淨美觀，所以總是特別「努力」地刷牙，但最近一名新加坡牙醫就拍片分享牙齒變黃的真實原因，讓很多網友都相當震驚，直呼：「做錯一輩子！」。

綜合外媒報導，新加坡牙醫白玉泉（Tristan Peh）透露自己從業17年，發現有許多人都會反覆用力地刷牙，希望能夠擁有一口白皙亮澤的牙齒，不過他卻指出，這麼做反而會造成反效果，讓牙齒更快變黃。

據悉，牙齒最外層是白色的琺瑯質，內層則是牙齒最主要的軀體「象牙質」，白醫生進一步解釋，象牙質的顏色原本就是黃色的，如果刷牙太過大力，琺瑯質就很容易被磨損，自然就會露出下層黃色的象牙質，而且還會讓牙齒變得更加敏感，因此他建議大家最好使用軟毛牙刷，輕輕地刷牙。

這段影片曝光後，立刻吸引眾多網友觀看，大家都對白醫生所說的內容感到震驚，紛紛留言直呼：「天哪！我過去一直以為用力刷牙可以讓牙齒變得更乾淨」、「謝謝醫生，現在我知道做錯了」、「我已經這樣刷牙刷了一輩子了…」、「我以前經常困惑為何我的牙齒會變黃，現在我終於懂了」。

另外也有人擔心提問：「如果牙齒已經變黃了怎麼辦？」，對此白醫生回覆：「牙齒變黃是很自然的事，如果你真的很在意，可以進行美白療程」。