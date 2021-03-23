大陸許多地方都還存在著「婚鬧惡習」，經常傳出伴娘、新娘遭到性騷擾的事件，一直以來都爭議不斷。山東鄒平日便對此發布公告，嚴格禁止包含強吻、摟抱和猥褻新娘、伴娘等7項規範。

根據陸媒報導，山東濱州鄒平市精神文明建設委員會辦公室、鄒平市公安局、鄒平市婦女聯合會、鄒平市民政局在本月16日聯合發布了《關於打擊惡俗婚鬧的公告》，指出最近當地出現了違背傳統文化、社會風俗的惡俗婚鬧現象，引發許多民眾不滿，為了防止類似情況再度發生，在婚慶活動中嚴格禁止以下7種行為：

一、強制新郎、新娘及其他人員脫衣服、套鎖鏈或進行捆綁。

二、強制新郎及其他人員穿戴佩戴有傷風化的服飾、標識標牌的。

三、強行親吻、摟抱或採取其他方式侮辱、猥褻新娘、伴娘的。

四、強行在新郎、新娘及其他人員身上塗抹、撒潑異物的。

五、強制新娘、新郎或其他人員在婚慶活動中進行有傷風化或有辱人格的不雅表演的。

六、蓄意或以營利為目的剪輯製作低俗婚鬧視頻、圖片、文字等並通過網路進行散佈、傳播造成嚴重社會影響的。

七、其他妨礙社會管理及擾亂公共秩序的行為。

公告最後也表示，如有違反者將會視情節依法予以治安處罰，並追究刑事責任。

網友們看到新聞都相當支持，紛紛留言：「為什麼一些特別細節的事都需要法律來約束才能杜絕」、「這還結什麼婚？這是結仇吧」、「這不是婚鬧，是借著婚鬧性騷擾！」、「早就該打擊婚鬧了，這種惡俗弄的新婚苦不堪言！」、「我是一名婚禮攝影師，這種場景見得太多了。真的是發自內心的厭惡」、「這種惡俗行為要等到政府部門來管，也是有點悲哀」。