狗狗真的是人類最忠心的伙伴！馬來西亞一名飼主2年前收養流浪哈士奇，當時牠患有皮膚病，在家人們的耐心照顧下，才終於恢復健康，並且敞開心房。豈料近日一隻眼鏡蛇闖入家中，哈士奇為了護主用肉身對抗，最終不幸中毒身亡，讓飼主非常難過。

哈士奇呆寶原本是一隻流浪狗，2年前收養時患有嚴重皮膚病，在飼主耐心照顧之下才終於恢復健康。(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

根據《星洲日報》報導，飼主葉玉芳2019年透過當地流浪動物團體，收養了一隻哈士奇「呆寶」，當時牠全身患有嚴重的皮膚病，體重也只14.6公斤，還非常害怕接觸人，在葉玉芳一家人的耐心照顧和互動之下，牠才終於敞開心房，和家人們玩在一起，並在3個月內就恢復健康，幸福快樂地過著自己的新生活。

然而日前有一隻長約133公分的眼鏡蛇闖進家園，當時只有葉玉芳的母親和女兒在家，為了保護心愛的家人，呆寶立刻上前和蛇激戰，女兒聽到屋外傳來的狗叫聲立刻出門查看，但當時呆寶的鼻子流血，已經遭到咬傷，母親連忙叫來親戚幫忙制伏眼鏡蛇，並將呆寶送往獸醫院治療。

儘管獸醫盡力為呆寶吊點滴、打針，最終牠還是不幸身亡，讓葉玉芳一家人都非常難以接受，她的朋友得知消息後也都悲傷不已，直言呆寶是用生命來報答主人的收養和照料之恩，「但我們情願牠不用這個方法報恩，而希望牠平平安安陪著我們一家人走過每一天，至牠終老為止」。

葉玉芳也透露，她和家人會把呆寶埋在住家附近的一棵大樹下，「因為那是牠最愛玩耍的地方」。