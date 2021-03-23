儘管出身在貧寒的家庭裡，但有時候只要堅持努力就可以改變命運。美國一名出生於貧民窟的男子長年擔任精品公司的門童，負責開門、接待貴賓等工作，他用心做好本分內的事，讓來往的客人們都對他讚譽有加，在從業35年退休時，公司竟給予他「副總裁等級」的禮遇，引發話題。

綜合外媒報導，佩雷斯（Gil Perez）出生於波多黎各，並在12歲時跟著父母來到紐約，從小家境貧寒的他因為沒學立、沒背景，只能從事依靠體力活的工作，薪水十分微薄，然而佩雷斯卻沒有因此而氣餒，反而一直保持著認真努力的精神來對待每一份工作。

後來，佩雷斯輾轉來到全世界有名的藝術品集奢侈品拍賣行佳士得（Christie's）擔任倉庫管理員，做了一段時間後，主管對他敬業的態度十分賞識，打算要讓他升職，不過當時剛好佳士得正在招聘門童，佩雷斯聽聞消息後，拒絕了主管的好意，申請調去擔任門童，只因為自己喜歡和人交流。

而佩雷斯的門童生涯，也不僅僅是接待貴賓、幫他們開門這麼簡單而已，他除了會對來到這裡的每個人保持微笑和禮貌的態度外，私底下他還蒐集了每個進出公司門口的人的名字、照片和新聞報導，讓自己以後再看到他們，就可以關心、問候對方幾句，這樣親切的服務讓佩雷斯深受喜愛，就連佳士得北美總裁漢布雷希特（Patricia Hambrecht）也曾說過，「全公司所有人都很喜歡佩雷斯這位門童」。

佩雷斯就這樣競競業業地做了35年的門童，從年輕人一直到老伯伯，直到他退休那年，佳士得也宣布要用「副總裁等級的禮遇」來感謝他的付出，給予一筆優渥的退休金，並且將他封為永久的公司顧問，讓他在辛苦了一輩子後，能夠好好享受晚年生活。