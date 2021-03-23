很多生食雖然十分美味，但一定要特別注意食材衛生！泰國一名男子日前去接受免費健康檢查時，發現糞便中有絛蟲卵，立刻讓他吃藥將蟲排出體外，然而這條牛肉絛蟲竟長達18公尺，打破了近50年以來最長的寄生蟲紀錄！

男子吃下驅蟲藥後，隔天就將這條牛肉絛蟲排出體外。(影片來源/Facebook/ศูนย์วิจัยโรคปรสิต Parasitic Disease Research Center)

根據泰媒報導，泰國寄生蟲研究中心近日在臉書粉專上分享了這則驚人的案例，一名67歲的男子日前在廊開府（Nong Khai）進行免費健康檢查，沒想到卻在他的糞便檢體中發現許多絛蟲卵，中心立刻給他開立驅蟲藥，隔天男子就將蟲給排出體外，豈料拉開來一看，這條牛肉絛蟲竟長達18公尺，打破了近50年以來的最長紀錄。

報導中指出，男子從20歲開始就非常喜歡吃生牛肉，但幾乎沒有做過相關的檢查，而食用生牛肉正好就是牛肉絛蟲最主要的感染來源，寄生蟲研究中心女主任透露，這種寄生蟲最長可以在人類體內存活30年的時間，當牠們被人類吃進體內後，就會附著在腸壁上生長，有的病人會因此出現疲勞、全身無力的症狀。

目前在泰國已經鮮少出現像這個案例一樣嚴重的牛肉絛蟲病例，但寄生蟲研究中心還是建議大家應該要購買具有政府相關單位認證的牛肉，確保屠宰場中有適當的驅蟲和良好的衛生環境，另外也應該要將食材煮熟之後才食用，避免無意間將寄生蟲的蟲卵給生吞下肚。