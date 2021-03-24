飛行員不能談論的驚異傳奇

讓死神恍然大悟的奇幻經歷

本書是華文世界航空書寫權威王立楨的最新著作，承襲了「飛行員系列」的精彩故

事，講述 12 個沒有人知道的航空軼事。

最老蒙古的颱風天

在颱風天，一架巨大的運輸機曾經迫降在嘉義北港溪的沙灘上。更神奇的是，颱風

過境之後，這架飛機也修復了，能不能臨時築起一條河灘跑道讓它起飛呢？

超買的棺材，是為誰準備

基地出了嚴重的意外，6 人不幸殉職。基地買了 6 口棺材，不料竟送來 7 具棺材。

是誰會被裝進多出來的棺材？這個故事有如鬼魅，過去 30 年來 4 度自己找上作者，

彷彿冥冥中非要把它記載下來不可！

【精彩書摘】

最後看見的影像

飛機接近西螺河附近，高度已達兩萬五千呎。應嘉生記得當時他看著機頭前下方的西螺河時，腦海裡快速閃過兩個月前他的同學羅際勳在那裡因為發動機故障而失事的事件。想到這裡，他很自然的將目光掃向儀錶板，他看到飛機的空速表指著點八五馬赫。

這就是他看到的最後一個指示。然後，事情就發生了！

座艙中的應嘉生突然聽到一聲劇響，飛機就像撞到牆似的遽然減速，如果不是雙手抓著駕駛桿與油門，同時身子被肩帶緊緊的拉住的話，應嘉生覺得他的頭盔一定會把儀錶板撞爛。

雖然他沒有撞到頭，他卻在肩帶拉住的那剎那昏了過去。幸好，他很快又恢復了知覺。

應嘉生清醒之後的第一個想法就是：飛機撞到隕石了。因為在飛機發生巨響及減速之前，他沒看到附近有任何飛機，戰管也沒有警告他附近有飛機在活動。而且兩萬五千尺的高度，難道會有鳥兒飛翔嗎？他經歷的那種聲效及劇烈抖動的感覺，讓他直覺認為就是撞到了什麼東西。

應嘉生回過神來，平日的專業訓練這時自動接管局面。他發現飛機正以倒飛姿態大角度俯衝著，他隨即將目光掃向儀錶板，所有發動機的儀錶指針都已指在紅線區。他下意識地將油門收到慢車，讓飛機停止了劇烈的抖動，接著將駕駛桿拉回，帶起機頭，飛機在兩萬呎改平。

不過在沒有動力的狀況下，駕駛桿很快就出現失速前的抖動警告，於是他習慣性地將油門向前推，沒想到飛機不但沒有加速，反而又開始劇烈抖動，他趕緊將油門再收回到慢車的位置。

(本文摘自《我們必須去》/遠流出版)

【作者簡介】

王立楨

他除了是一位航太工程師之外，更擁有美國聯邦航空總署所頒發的私人飛行執照，因此他對飛機與飛行都有相當的瞭解。他在美國航太界工作超過四十年，最近才由全球最大航太國防公司，洛克希德馬丁公司退休。

他在兩岸軍史、航迷當中享有盛名，經常研究並撰寫我國的空軍、民航故事。因著他的研究成果，我國空軍曾多次更正戰史紀錄，甚至更正了空軍公墓墓碑上的資料。

他是目前唯一曾替兩位參謀總長、四星上將（陳燊齡將軍與唐飛將軍）做傳的作者。2017 年 8 月，他更成為第一位以撰寫空軍故事而獲得空軍模楷甲種二等獎章（文字類）的平民。

代表著作為《我以我血獻青天：13 位國軍飛行員的故事》、《飛航解密：美國航太專家關於飛航安全、訓練與管理的大解密》、《「飛行員的故事」系列作品、《螺旋槳邊的歲月》、《唐飛：從飛行員到上將之路》、《回首來時路：陳燊齡將軍一生戎馬回顧》等。