一名網友近日在網路上發現一間大陸電子公司的應試考卷，包括英文單字連連看和寫出英文26個字母等考題，出乎意料簡單的內容，讓他忍不住PO網分享，並直呼「台灣小學生都能上」。

一名網友21日在PTT八卦板以標題「電子廠應徵英文試題驚呆台灣人？」發文，表示他在網路上發現深圳一間電子公司的面試考題。可以看到考卷上第一題要求應考者將中文填入相對應的英文單字括弧中，包括區域（Area）、等待（Wait）、跑/運行（run）、取消（Cancel）、控制（Control）、失敗（fail）、確認（confirm）、走（walk）、移動（move）、重覆/雙倍（Double）、完成（finish）、行動（action）。

第二題則為中英文連連看，題目有出口（Exit）、日期（Date）、錯誤（Error）、空間（Space）、質量（品質，Quality）、數量（Quantity）、檢查（Check）、自動（Auto）、照片（Photo）、乾淨的（Clean）。接下來還有英文單字翻譯、「1到100中有幾個7？」、「英文短文中找出有幾個小寫的『o』」、「寫出英文26個字母」等。簡單的程度讓他忍不住直呼「讓我驚呆了！根本屌打台灣小學生的英文啊」。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「好久沒看過連線題」、「數有幾個o那題到底想測什麼？」、「你不要笑，台灣寫不出來的也不少」、「這種題目考國小？」、「很實用阿，都考生活上會用到的」。

但有不少人也點出，這應該是電子廠作業員的測驗卷，並非高技術人員。本來就只要求基本認知能力及細心度而已，英文單字也都是工作上會用到的標籤或機器代號，只要看的懂會組裝就好。此外，還有網友表示作業員幾乎都是這類型的考題，台灣也差不多，甚至更簡單。