你有看過貓熊喝水嗎？大陸四川成都的大熊貓國家公園都江堰管護總站在園區內，架設多個觀測貓熊的紅外線相機，期間拍到一隻野生貓熊現身，在雪地裡挖洞找水喝，挖累了還原地打瞌睡，模樣非常可愛，讓不少人表示「貓熊的罕見日常」。

綜合陸媒報導，工作人員在園區內的龍池附近一處位於海拔2300公尺的山區，架設2台紅外線相機，近日檢查相機數據時發現，1月3日和1月4日兩天出現一隻野生貓熊，在雪地裡用前肢挖冰找水，喝飽了還打了一個嗝，露出心滿意足的表情，豈料下秒牠就開始打盹，像是醉漢越睡越歪，睡醒後再繼續喝，中途補眠的模樣非常萌。

工作人員介紹，貓熊找到的水坑是人工輔助設置的動物飲水點，此裝置也讓野生貓熊形成自然意識，口渴便會主動至該地喝水，雖然冬天飲水點會被冰雪覆蓋，但貓熊仍會來飲水點挖冰找水喝，研究人員也發現，野生動物使用飲水點非常頻繁，也證實此裝置解決野生動物地震後在該區域的喝水困難。

不少人看到影片後，紛紛表示「原來貓熊是這樣喝水的啊！」、「罕見的貓熊日常」。而大熊貓國家公園成都區位於成都平原西北部，範圍包含都江堰市、彭州市、崇州市、大邑縣4個縣市，主要為了保護自然生態系統的完整與原始性，區域內有貓熊、雪豹及羚羊等許多受保護的野生動物，而根據大熊貓國家公園調查顯示，園區內野生貓熊一共有73隻。