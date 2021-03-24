史上最強越獄魚！越南一名漁民日前將捕獲的魚，放在門口的水盆中，沒想到魚為了求生，竟成功跳出水盆，隨後在大馬路上不斷跳動，之後順利跳進路旁的水溝中，成功躲過死劫，脫逃過程讓9萬多人驚呼「真實版《海底總動員》」。

影片中魚跳出水盆後，差點跳到馬路上，下一秒可能就會被車輾到，沒想到牠突然一個轉彎，順利跳進旁邊的水溝。(影片來源/youtube/ViralHog)

根據《每日郵報》報導，事發於3月18日，越南宣光(Tuyên Quang)一名漁民捕完魚後，便將魚放在門口的水盆中，魚似乎知道自己即將要被煮成一道料理，求生意識非常強烈的牠，下一秒拚命地扭動身體，使勁全力想跳出水盆，由於盆子並沒有很深，魚的體型也不小，牠竟成功跳到地面上開始移動。

魚像是知道水源方向，牠先從人行道跳到馬路上，差點移動到車輛行經的路線，隨後牠又轉了一個彎，一路彈跳進排水溝內，總共花了約半分鐘的時間，全程也都被拍了下來，當時還有一名騎腳踏的男童經過，目擊魚的逃亡過程，頻頻回頭確認自己是否有看錯。

影片曝光後，不少人都驚呼不可思議，表示「根本就是動畫電影《海底總動員》的劇情，牠應該是主角尼莫牠的爸爸」、「沒想到魚的求生意志這麼強烈」、「脫逃也不見得好，也許水溝裡根本沒有水，最後也是死路一條」、「這很正常，當魚離開水或被困住時，牠們無法呼吸就會開始彈跳，只是這一條魚很幸運，剛好跳進水溝裡，若附近又沒有水源，牠就只能在馬路上等死了」。