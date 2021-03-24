不少人喜歡在社群網路上分享自己的日常生活，日前一名正妹就在推特上貼出她正在製作晚餐的照片，但眼尖的網友卻發現美食越看越不對勁，形狀似乎讓人有點害羞。照片隨即引發瘋傳，成為熱門的話題。

Gammon for Sunday Dinner today 🤤 😋 pic.twitter.com/MhOh3XEUL4 — Suzanne (@SportySuz20) March 21, 2021

根據《每日星報》報導，國外一名正妹Suzanne（@SportySuz20）21日晚間在推特PO文，表示自己當天的晚餐是烤煙燻火腿，並開心分享火腿在烤箱裡的美食照。照片中的火腿看起來鮮嫩多汁，讓人垂涎欲滴，可是大部分網友卻越看越母湯，覺得火腿的形狀似乎有點像女性的私密處。

照片曝光後引起熱議，不少網友紛紛害羞留言，「等等…怎麼看起來怎麼有點怪怪的…」、「請問這塊火腿要在哪裡買」、「我有一個大膽的想法」、「這看起來像女性性器」、「我到底看了什麼」。Suzanne事後也幽默回應，認為是大家的心靈太汙穢才會看到怪東西。

Looking forward to getting home to have this 😀🤤 pic.twitter.com/rBbas0fg98 — Suzanne (@SportySuz20) March 19, 2021

但其實這已經不是Suzanne第一次發怪圖了，她在19日時就曾PO出一張在超市買肉的照片，而照片中肉塊形狀就有點類似男性生殖器，引起大批網友遐想。在烤煙燻火腿的照片爆紅後，她也再度留言，表示比起火腿，自己其實比較喜歡在超市的長條狀肉塊。