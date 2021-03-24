大陸福建省近日出現一座神奇的橋，橋底下全被雲覆蓋，宛如雲上飄著大橋，出現此一奇景的是泉州灣跨海大橋，由於近日出現平流霧，因此橋墩附近全是雲霧，看起來宛如特效的景象，讓不少網友驚呼連連，表示「感覺是神仙蓋的。」

根據《梨視頻》報導，福建泉州灣跨海大橋近日出現難得一見的奇景，橋面全被雲霧覆蓋，路上的車像是在天空行駛，泉州氣象台工作人員解釋，由於當地位於東南沿海，「平流霧的現象是我們這邊最常見的，就是一個海霧的現象」。

氣象應用推廣基金會解釋，平流霧是當較暖的空氣經過較冷的地表面，空氣中的熱會傳給地表面而使空氣的溫度降低，使空氣中所含的水汽達到飽和，相對濕度達100%，讓空氣中的水汽凝結成霧。因為這種霧是空氣透過水平方向的移動而成，稱之為平流霧。

泉州氣象台的工作人員提到，由氣象監測來看，從3月20日凌晨的東南沿海地區，尤其是從漳州到廈門、泉州這一帶，底層已經轉為東南風，而此東南風則是從台灣海峽吹過來的，溫度偏暖，當碰到當地較冷的海水凝結成霧。

氣象應用推廣基金會指出，平流霧一般時間持續較久，不會像陸地上清晨所發生的輻射霧那樣很快就消失，它持續時間可達數日，視決定氣流方向的高壓動態而定。

不少網友驚呼「壯觀的場景，有種人與自然和諧相處的感覺」、「以為是動畫做出來的效果，畫面太美麗了」、「真的好美！橋下面是大海，上面是雲海」、「霧大雖然好看，但開車應該蠻危險的」、「感覺像是一座橋在天上飄著」、「感覺這座橋是仙子修建的吧！充滿仙氣」。