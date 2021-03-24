印度機場日前破獲一起黃金走私案，2名男子在過海關時因為奇怪髮型遭機場人員攔截，仔細檢查之後發現他們是剃掉頭髮，黏上黃金，再蓋上假髮試圖闖關，卻因髮型看起來太過詭異，還是被識破。

Chennai Air Customs: 5.55 kg gold worth Rs 2.53 crore & foreign currency worth Rs 24 lakhs seized from pax arrivng from & departing to gulf under CAct & FEMA last 2 days. Gold concealed in wigs, socks,innerwear,rectum & aircraft .Six Arrested.@ChennaiCustoms @cbic_india pic.twitter.com/XV1tE74kh1 — PIB in Tamil Nadu 🇮🇳 (@pibchennai) March 21, 2021

根據《鏡報》報導，2名男子阿克巴拉里（Magroob Akbarali）和拉菲尤森（Zubair Hassan Rafiyutheen），於21日從杜拜飛抵印度清奈國際機場。正準備要通關時，因為髮型詭異遭機場人員攔下檢查，沒想到竟發現他們將頭頂剃光成地中海禿頭的模樣，再將698公克的黃金黏在頭頂，最後覆蓋上假髮，企圖想蒙混過關。

此外，警方也在他們的襪子以及直腸內分別發現藏有黃金和現金，馬上將2人逮捕歸案。消息曝光後，超荒謬的畫面讓網友全都笑翻，紛紛留言，「他們怎麼會以為不會有人發現啦」、「海關人員應該滿頭問號」、「笑死」。

報導也指出，海關人員透露他們從21日來，已經在清奈機場逮捕6名黃金走私客，沒收價值382943美元（約台幣1090萬元）的黃金，總重量達5.55公斤。