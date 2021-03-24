印度機場日前破獲一起黃金走私案，2名男子在過海關時因為奇怪髮型遭機場人員攔截，仔細檢查之後發現他們是剃掉頭髮，黏上黃金，再蓋上假髮試圖闖關，卻因髮型看起來太過詭異，還是被識破。
根據《鏡報》報導，2名男子阿克巴拉里（Magroob Akbarali）和拉菲尤森（Zubair Hassan Rafiyutheen），於21日從杜拜飛抵印度清奈國際機場。正準備要通關時，因為髮型詭異遭機場人員攔下檢查，沒想到竟發現他們將頭頂剃光成地中海禿頭的模樣，再將698公克的黃金黏在頭頂，最後覆蓋上假髮，企圖想蒙混過關。
此外，警方也在他們的襪子以及直腸內分別發現藏有黃金和現金，馬上將2人逮捕歸案。消息曝光後，超荒謬的畫面讓網友全都笑翻，紛紛留言，「他們怎麼會以為不會有人發現啦」、「海關人員應該滿頭問號」、「笑死」。
報導也指出，海關人員透露他們從21日來，已經在清奈機場逮捕6名黃金走私客，沒收價值382943美元（約台幣1090萬元）的黃金，總重量達5.55公斤。
文章來源：Mirror
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