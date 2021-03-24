北宋時期所編撰的《百家姓》中記載了繁多的姓氏，但還是有不少漏網之魚，像是「肖」姓在大陸的人口高達700多萬人，卻未被收錄在《百家姓》內，甚至是明代時期又編撰了一本《千家姓》，也不見「肖」姓的蹤影，這是為什麼呢？

根據陸媒報導，在古代「肖」字雖然也可做為姓氏，但人口卻相當稀少，歷史上的姓氏典籍中也都少有記載，最早還是出現在明代萬曆年間凌迪知的《萬姓統譜》：「肖：漢，肖安固。肖始、肖玉、肖雩、肖同。明，肖靖，襄城人，宣德中解元」。

到了清代，有些人為了為求方便，常常會將筆畫比較複雜的字簡單化，因此北方民間有些蕭姓人士開始會將自己的姓氏簡寫成「肖」；不過蕭姓大規模地改為肖姓，則是要追溯回1977年大陸提出的《第二次漢字簡化方案》，在「二簡字」中，「蕭」的所有義項都被合併到「肖」字，大量的蕭姓人士也因此被迫改成肖姓。

雖然1986年二簡字遭到廢除，但有很多蕭姓族人並沒有改回姓氏，而是選擇保留肖姓，如今在大陸肖姓人口高達700多萬人，是全大陸排名第三十三的大姓，約占漢族人口的百分之零點七。

另外，根據中華民國內政部在2007年發布的《全國姓氏要覽》，全台灣肖姓共有160人，排名481名；而香港或其他有海外華人的地區，肖姓通常也都非常少見，可以見得大多數的肖姓都是由於二簡字而誕生。