天鵝給人的印象都是優雅高貴的，然而最近英國卻出現了一隻惡霸天鵝，每天闖入社區不斷敲門，讓當地的居民都被轟炸到苦不堪言，儘管受不了這隻天鵝的「搗蛋舉動」，卻因為牠沒做出任何實質傷害到人類的行為，所以拿牠毫無辦法。

賽德里克不斷敲門的行為至今仍找不到原因，有人推測很可能是一種「維護領地」的行為。(影片來源/YouTube/SWNS)

根據《每日郵報》報導，這隻惡霸天鵝居住在英國中部北安普頓（Northampton）的一處池塘，被當地人取名為「賽德里克（Cedric）」，牠幾乎每天都會不厭其煩地進到社區中展開「奪命連環敲」，用嘴巴或是頭部主動敲擊房子的門、信箱口或是窗戶，讓居民們都感到十分困擾。

70歲的居民萊格爺爺（Stephen Legg）透露，在社區旁邊有一座20年前所挖的池塘，主要是用來排水的，但在7、8年前，一個天鵝家庭「入住」了這座池塘，起初牠們和人類相處得十分融洽，沒想到大約5年前開始，雄天鵝賽德里克竟盯上了靠近池塘的第一排房屋，每天都會在房子的門前徘徊。

萊格爺爺對此相當崩潰，「牠沒有造成任何的損害，但這真的太惱人了！有時候牠一次就敲3個小時，有時候一天會來敲1、2次，牠實在是要命的麻煩！」。

目前賽德里克為何會做出這樣的行為仍是個謎，有些人推測這可能是一種「維護領地的行為」，也有居民開玩笑地說牠可能有「反社會人格」。 63歲的霍華德奶奶（Wendy Howard）也住在附近，直言每天散步看到賽德里克的行為都覺得特別搞笑，「但我很慶幸這不是我的房子，因為這實在太吵了」。