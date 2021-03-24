武則天是歷史上唯一一位女皇帝，在位期間展現過人天賦，把國家治理得相當強盛，讓大唐盛世得以延續。照理說帝王歸天後，會將皇位傳給子女，武則天卻沒有這麼做，反而還政李家。史學家認為，武則天選擇急流勇退，是最終沒有招致報復、得以保全武氏一族的最主要原因。

武則天年輕時被唐太宗召進宮，始終未得重視，才人一當就是12年，直到太宗駕崩，武則天出家為尼；繼位的唐高宗將她接回宮中，逐漸穩固後宮地位。

由於唐高宗體弱，武則天一步一步把持朝政，甚至在高宗死後，先後廢掉中宗、睿宗，西元690年自立為「武周皇帝」，遷都洛陽。唐朝雖經歷政局動盪，但國家在武則天的治理下，日益強盛。

不過武則天晚年並沒有照慣例安排接位人選，西元705年還政唐中宗，同年病逝。部分史學家指出，武則天深知她掌權後開罪不少人，死後家族必遭報復，於是她把江山還給李家，宣稱「自己只是代管」。

果然中宗復位後，沒有對武氏一族展開報復，武則天生前的縝密思慮，保全了全族性命。不過也有一說是，武則天晚年在大臣、禁軍逼迫下讓位，條件之一就是不得傷害她的家人。