外送商機崛起，讓不少消費者在家就能輕鬆吃到美食。大陸一名女子日前和朋友到廣東深圳旅遊，接近凌晨時分因為太累了不想出門覓食，所以打開外送APP訂餐，沒想到沒看清店家地址，竟讓外送員跑了60公里遠送餐，然而外送運費卻只有85人民幣（約新台幣371元），讓網友們全都看傻了眼。

根據陸媒報導，這名女子日前和11名朋友一起到廣東深圳旅遊，因為白天逛了很多的景點，讓大家都覺得非常疲累，於是決定晚餐就叫外送解決，當時女子沒有特別注意自己的手機定位，打開外送APP後搜尋「小龍蝦」，就直接點了一份1000多元人民幣（約新台幣4367元）的訂單。

然而一行人卻遲遲沒有收到餐點，仔細一看才發現手機定位錯誤，自己點到了隔壁市惠陽的店家，兩地相距至少60公里，原本在半夜12點多女子打算取消訂單，但不久後外送員就到達，女子和朋友們花費了近2個小時的時間才終於吃上晚飯，她們也詢問外送員明知這麼遠為何還要接單，對方則回應：「反正也沒事，就接了」。

雖然訂單超過1000人民幣，送餐距離60公里，但外送費只有85元人民幣，不少網友都覺得太少了。(圖/擷自微博)

最終女子和朋友送給外送員一瓶牛奶，感謝他遠到而來幫忙送餐，不少網友們看到影片後，也很關心這趟遙遠路程的外送費，不過根據女子影片中的購物清單顯示，外送費只有85元人民幣，讓大家都相當傻眼，「外送費會不會太低了？」、「你也是厲害，叫外送可以叫到跨市」、「為了生活各行各業都不容易」。