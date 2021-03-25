日子在過，神明要認識！

歷時5年企劃、撰文、編輯，跌破眼鏡神明冷八卦、古今中外超亮點神明圖像，還給你用得到的拜拜小知識！

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【精彩書摘】

雖然觀音是印度來的神明，但祂最後在道教的地位，可說除了玉帝外，無神能出其右，連天后級的媽祖都略遜一籌！

觀自在菩薩？觀世音菩薩？

觀音聖號的由來，據《一切經音義•卷五》所言，因為印度地方口音的關係，出現兩個略有差異的唸法，意思也有所不同：

一是「觀察世間音聲」之意，南北朝譯經大師鳩摩羅什取其意翻譯為「觀世音菩薩」。另一個則是「觀察自在」之意，唐朝玄奘大師取其意翻譯為「觀自在菩薩」，而其他經書出現的同義譯名至少有七種。但我們一般較常以「觀（世）音菩薩」稱呼，表示認同祂觀察世間音聲而聞聲救苦的精神。

從大菩薩變三公主

佛教中的觀音是大菩薩，到了漢族後，因三教融合和民間信仰關係，而被稱為觀音佛祖、觀音媽，並被賦予全新的身世和傳奇：觀音菩薩是妙善公主修行而成。故事是這樣的──遠古時代天下大亂，慈航尊者下凡救世，降生於西域興林國好箇錦城，國王妙莊王有三個女兒，最小的三公主便是妙善公主，生於農曆二月十九日。

妙善長大後拒絕婚配，堅心於白雀寺求道，妙莊王憤而火燒廟寺。歷劫的妙善此時經由地藏菩薩帶領遊歷地獄，為地獄眾生說法，並體驗地獄眾生之苦。回魂後，妙善更精進不退，釋迦摩尼佛於是指點其至南海普陀山修行，九年後成道，稱為「香山仙人」。

後來妙莊王生一怪病，需要至親或聖人的一眼與一手做藥引，於是向香山仙人請求布施，香山仙人慨然應允。病癒後妙莊王見仙人缺一眼一手，甚為愧疚，於是向上天跪求讓仙人重新長出眼睛和手，不久之後，仙人長出千手千眼，化成千手千眼觀音菩薩。父女倆之後相認，妙莊王也皈依了佛門。

妙善公主化成千手千眼觀音，其實是中國小說的改編版，真正的由來記載於《大悲心陀羅尼經》當中──「若我當來，堪能利益安樂一切眾生者，令我即時身生千手、千眼具足。」觀音大願一發，即長出千手千眼。

拜觀音的三大節日

基本上，民間有三個祭祀觀音菩薩的日子，皆出自妙善公主的傳說：

＊農曆二月十九日誕辰紀念日

＊農曆六月十九日得道紀念日

＊農曆九月十九日出家紀念日

由於三個日期皆為十九日，所以稱為「次九日」，是為了突顯僅次「初九」至尊天公生的地位。另一方面，二為陰數之生，代表妙善公主女神的性別；六為陰數之中正德行，是得道月分；九為至尊之數，佛家又認為出家有無量功德，故為出家之月。

(本文摘自《神靈臺灣•第一本親近神明的小百科》/柿子文化)

【作者簡介】

林金郎

歷任臺灣文學創作者協會理事長、經濟部榮譽指導員、《好命大百科》封面四大名師之一，曾任聯合報、自由電子報、世新大學臺灣立報……等專欄作家，曾獲中央日報文學獎、臺灣文學獎、宗教文學獎、洪醒夫小說獎等，出版有《神靈臺灣•第一本親近神明的小百科》、《找神！拜對正廟有緣神》、《學易經，沒有那麼難》、《渡僧》等著作三十餘本。