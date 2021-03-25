媽祖遶境是世界三大宗教盛事；選舉一到，政治人物就愛拜拜求當選；過年搶頭香求吉利，擠破頭也甘願；每逢考季到，父母免不了帶孩子求拜文昌帝君；電音三太子、陣頭表演不再只是地方特色，早就登上國際的舞臺……不論你信不信神明，這些就算沒拜過也至少一定聽過、看過的神尊，早已是臺灣歷史、文化、生活不可分割的一環。

臺灣人敬神、信神，不只民族文化使然，背後更有濃厚的歷史情感，開墾臺灣的艱辛、疾病災難的克服、豐收成功的喜悅……這些，神明都一一見證，與百姓相伴走過。因此，在臺灣，神明是精神的依託、是社區的象徵、是百姓的解惑者和教化者，還給了我們平安、療癒、幸福、成功的希望。身為臺灣人，怎麼可以不好好認識一下神明呢？

嚴選30餘尊你一定要知道的臺灣神明，全新角度，橫跨時空身世大調查！

【精彩書摘】

明著拜觀音，暗底拜祖先

在臺灣，觀音曾經特別受到禮遇。日治時期禁止祭拜漢神及祖先，但可以拜觀音（日本人信奉佛教），所以臺灣人將觀音聖像做成大幅彩畫或漆畫，將神像和祖先牌位藏在後面，稱為「觀音媽聯」。

終戰後禁拜令消失，觀音媽聯則發展為不同樣貌，一般分為二到三層：

＊第一層：觀音菩薩（陪祀善財、龍女）。

＊第二層：媽祖（陪祀香火女、執扇侍女或千里眼、順風耳）。

＊第三層：灶神（龍邊）與土地公（虎邊）的坐像。

有些觀音媽聯僅有觀音、灶神、土地公，稱為「家宅三聖」，而有觀音、媽祖、關公、灶神及土地公稱為「家堂五神」。由此可知，在道教和民間信仰上，觀音等級確實高於媽祖，而媽祖系統也承認媽祖是觀音的轉身。

臺灣的觀音寺比媽祖廟還多

臺灣的觀音寺有六、七百座，數目略高於媽祖廟，可見信仰之廣泛！臺南市赤山龍湖巖是觀音菩薩在臺灣最早的開基道場，也是臺灣最古老的寺廟之一，相傳為明鄭參軍陳永華於西元一六六五年所建，因為野史記載陳永華就是洪門天地會總舵主陳近南（據考證不是），所以龍湖巖也被視為天地會的發源地，真是饒富歷史意義！

臺北萬華龍山寺、臺中清水紫雲巖二寺都是以佛為體、以道為制的廟宇，主祀觀音佛祖，最殊勝的是，該兩處廟宇總是聚滿誦經的信徒，經聲與香煙裊裊不絕，虔誠而悠遠，是佛、道共祀觀音的典型。

鹿港龍山寺主祀觀音，素有臺灣紫禁城之稱，是宗教藝術聖殿，雖歷經修治，仍被認為是臺灣目前保存最完整的清朝建築物，正所謂「廟貌重新，金飾玉雕歷千年而不古」，是少有的國家一級古蹟！

桃園市有個地方叫觀音鄉（後改為區），其中主祀觀音的甘泉寺是當地香火鼎盛的信仰中心，該寺有一口終年不絕的甘泉井，因此名為甘泉寺，也是象徵觀音遍灑甘泉之意，寺內主祀的觀音神像是形貌酷似觀音大士的天然石像，故又稱為石觀音寺。桃園每年還會舉辦石觀音文化節，盛況可見一斑。

高雄楠梓慈雲寺供奉全金身十一面觀音，造型為臺灣現在少見的男身觀音，是魏晉時期的小鬍鬚風格。

(本文摘自《神靈臺灣•第一本親近神明的小百科》/柿子文化)

【作者簡介】

林金郎

歷任臺灣文學創作者協會理事長、經濟部榮譽指導員、《好命大百科》封面四大名師之一，曾任聯合報、自由電子報、世新大學臺灣立報……等專欄作家，曾獲中央日報文學獎、臺灣文學獎、宗教文學獎、洪醒夫小說獎等，出版有《神靈臺灣•第一本親近神明的小百科》、《找神！拜對正廟有緣神》、《學易經，沒有那麼難》、《渡僧》等著作三十餘本。