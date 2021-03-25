美國一名男子日前至田納西州大煙山國家公園遊玩，在公路旁發現一隻黑熊，嘴裡似乎叼著熊寶寶，但仔細一看才發現，這竟是一場熊豬大戰，黑熊正在狩獵野豬，儘管黑熊的體型較大，但野豬的力氣也不容小覷，最終結局出乎意料。

熊豬大戰長達10分鐘，目擊者表示「這是我見過的最瘋狂的事情」。(影片來源/youtube/WBIR Channel 10)

綜合外媒報導，菲利浦(Philip Talbot)日前與親友至大煙山國家公園(Great Smoky Mountains National Park)旅遊，期間離開凱茲灣間(Cades Cove)經過附近公路時，發現路旁出現一隻黑熊，嘴裡咬著一隻野豬，雙方在山坡上不斷拉扯，戰況非常激烈。

菲利浦提到，「這是我見過的最瘋狂的事情」，當時他們看到黑熊咬著東西，以為牠嘴裡叼著幼崽，仔細一看才知是一隻野豬，期間黑熊咬住野豬的脖子，試圖將對方拖走，儘管黑熊體型比野豬大一倍，但野豬也不是簡單的角色，奮力抵抗不停發出叫聲，儘管一度被黑熊拖到山坡上，但最終又順利脫身。

菲利浦表示，熊豬經過10分鐘左右的激烈交戰後，牠們看起來都相當疲憊，黑熊氣得飛撲向野豬，隨後牠們在路旁扭打在一塊，最終野豬的頸部被黑熊咬傷，受傷的牠躺在路邊似乎已放棄，不過由於牠的體型也不小，而且經過激烈爭鬥後，黑熊也幾乎無力，無法將野豬拉走，只能獨自爬上山坡離開，把到嘴的獵物留在原地，野豬幸運躲過一劫。

田納西州野生動物資源局(TWRA)表示，大煙山國家公園出現黑熊相當正常，健康的雄性黑熊體長約4至7英尺，重達500磅，當地目前已進入春天，黑熊可能剛過完冬出來覓食，雖然黑熊是雜食性動物，但牠們飲食中植物佔90%，較少吃肉，不過這一隻熊因剛從冬眠中醒來，急需補充能量，各種食物都吃，因此會捕捉年輕、生病或受傷的動物。