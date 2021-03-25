近幾年外送業興起，讓消費者在家就能輕鬆享用美食，不少人為體恤外送員辛苦奔波，也會額外附上小費。日前一名外送員就在臉書上透露，日前他冒雨上山送餐，沒想到竟收到一隻活蹦亂跳的小豬，神奇經歷引起網友熱議。

外送員在盛情難卻下無法拒絕，只好帶著小豬四處趴趴走。(圖翻攝自臉書/外送員的奇聞怪事)

一名從事外送工作的網友23日在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，表示他當天外送餐到一名養豬戶家裡，訂餐的阿姨看他下雨天還在努力跑外送，竟請先生抓一隻小豬送他，稱要幫他加菜。儘管原PO再三婉拒，盛情難卻下只能默默收下，帶著「活跳跳」小豬一起四處送餐。事後他也忍不住笑稱：「山上的客人真的比較熱情」。

從原PO附上的照片可以看到，外送員機車上掛著一個裝著小豬的環保袋，讓網友看了都紛紛留言，「會不會變成你的寵物」、「多送幾趟就可以開養豬場啦」、「好可愛」、「從此小豬就跟著你東奔西跑」、「好可愛，留下來養」。

但也也有網友認為這本來就是原PO的寵物豬，質疑故事真實性，「故事還滿會編的」、「出頭很多欸你」、「唬爛」、「這其實是你的寵物吧」。