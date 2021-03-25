大陸四川三星堆遺址日前又發現6個祭祀坑，出土金面具、巨青銅面具、象牙等500多件文物，在考古學界引發討論，由於該遺址出土的文物造型特殊，因此過去就有人懷疑，出土面具的縱目人是「外星人」，不過最終被專家否定，近日網路上甚至流傳，在劍閣縣找到「縱目人」的後裔。

根據《紅星新聞》報導，1986年四川省社科院副院長廖永祥至劍閣縣講課，期間發現居住於當地的王守義，他的長相與剛出土的三星堆青銅像非常相似，擁有較尖的耳朵、圓潤鼻頭與扁長的唇形，但當時並未進一步研究，直到2014年廖永祥過世後，其他研究員才發現這項紀錄，因此聯繫上王守義。

王守義的兒子王鶴提到，父親於去年3月過世，2014年他已高齡90歲，四川省社科院帶領復旦大學等專家，至他們位於劍閣縣武連鎮的家中進行拍照與採訪，「他們帶我父親和我們兄弟二人到醫院進行了抽血，說是進行DNA檢測」，之後交給他們「四川省劍閣縣當代縱目人考察報告」。

根據「四川劍閣縱目人基因檢測初步報告」指出，王守義這類型基因在漢族占最多比例，主要分佈於湖南到山東一帶，王守義先祖可追溯至6800多年前的伏羲文化，此族群較早從湖南分出至四川，可能來自湖南新石器中早期的高廟文化，而高廟文化出現鳳鳥、獐牙等造型，與古蜀文化特徵似乎有關。

王鶴表示，由他們的族譜來看，祖先300年左右前從湖南遷徙至山西，之後才到四川，定居於劍閣縣武連鎮，而在他印象中，父親未曾去過三星堆，「我雖然去過，但也沒有注意到縱目人青銅像。直到考察組找到，才發現父親的相貌跟縱目人很像」，不過這一份報告被其他專家認為，僅靠內部STR分析並不準確，因為不穩定變異性太大，而四川省社科院歷史研究所原所長王炎表示，當時基於各種原因，因此未再研究，假若還有機會，會想再繼續。