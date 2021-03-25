南非一名牧師宣稱自己能從體內釋放聖靈，讓聖靈跟著體內的氣體排出，只要信徒聞到就能得到發大財的奇蹟。雖然牧師本人事後出面澄清，但有不少信徒都出面打臉，表示有親眼看到他對著別人的臉放屁。

Here is the Pastor who claims to heal people by farting on their faces, claims he farts the holy spirit. pic.twitter.com/u3i0ojtk5I — Chief Erican (@EricanSA) June 26, 2020

綜合外媒報導，南非七重聖靈教會（SevenFold Holy Spirit Ministries）裡的牧師佩內洛普（Christ Penelope）日前被信徒指控，他稱自己的胃脹氣是神蹟的展現，放出氣體的同時能一起釋放出聖靈，讓聞到的信徒得到祝福、奇蹟。沒想到真的吸引大批信徒在教堂排隊，等待佩內洛普坐在他們的臉上放屁。

此外，還有不少富商、企業家捐出高額的奉獻金，只為換得佩內洛普裝在容器中的「聖屁」。雖然有不少信徒表示佩內洛普的屁一點也不夠，還是有人因為受不了而離開教會，一名匿名男信徒就生氣直呼「我們去教會是為了祈禱，不是為了聞屁」；另名女信徒也表示，自己從看到牧師在別人臉上放屁之後，就再也沒去過教堂了。

其他教會的牧師也都公開譴責佩內洛普的行為，認為他錯誤傳遞上帝的訊息。但佩內洛普卻對上述指控一概否認，表示他並沒有對著信徒放屁，只是坐在他們臉上，但這不會讓他們感到痛苦，因為聖靈會掌控所有一切。