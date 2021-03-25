許多人深信全球78億人口中，一定有一個跟你長得相似的人就在地球上的某個角落，但要在茫茫人海中遇見「相似的彼此」可說是難上加難。不過，這麼神奇的事情還真的發生在ㄧ位英國女大學生身上。

根據英國《鏡報》（The Mirror）的報導中指出，這名來自英國的女大學生艾米哈里特（Amy Harriet），日前搬近新宿舍時，開門的瞬間就被室友的外貌給嚇傻了，因為她的室友不僅與她一樣有著一頭俏麗的金色捲髮，也同樣永遠迷人電眼及陽光笑容，站在她面前宛如照鏡子般，而且細問之下才發現兩人生日也只差一天，總總巧合都讓她們感到不可思議。

隨後，艾米哈里特也將這奇特的故事PO網並上傳兩人的合照，吸引不少人轉發分享，紛紛留言「你們根本是雙胞胎」、「要說你們是姊妹我也相信」、「兩個真的不是失散多年的姊妹嗎？」，甚至還有網友認為，她們根本是琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）所主演的經典電影《天生一對》真實版，在網路上引起熱烈討論。

不過，艾米哈里特受訪時表示，雖然她們雖然沒有去做DNA檢測，但她們也知道彼此不可能是雙胞胎姊妹，即使看起來真的很像，但她們也不打算去做。而現在艾米哈里特也持續在個人IG上PO出兩人的合照，並笑稱「這是我的雙胞胎姊妹」，吸引超過3000人追蹤。