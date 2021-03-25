象寶寶愛上少年！美國猶他州一名少年與家人至泰國大象保護區參觀，期間他坐下來與小象互動，沒想到對方看到他後一見鍾情，頻頻站起身體，用前肢環抱少年，甚至試圖將人撲倒，讓少年當下不知所措，影片曝光後讓100萬人笑翻。

@ryankent22 Let’s throw this back to the best experience of my life ♬ original sound - Ryan Kent

少年萊恩(Ryan Kent)在疫情爆發前，與家人至泰國一處大象保護區參觀，期間他坐進輪胎內胎，試圖與小象近距離接觸，起初以為對方會害怕而不敢靠近，豈料小象看到萊恩後，似乎對他一見鍾情，先是用象鼻纏繞萊恩的脖子，表現的非常熱情。

小象並不滿足，隨後用前肢抱住萊恩，甚至想撲在他身上，期間還差點踩到他的重要部位，讓萊恩當下非常尷尬，趕緊用手保護自己，由於小象很重，且皮膚也較粗，再加上牠的挪動時的撞擊力不小，讓面對小象熱情的萊恩，幾乎是招架不住，只能頻頻將牠推開，所幸工作人員也在一旁幫忙。

萊恩近日將這段影片上傳抖音，累積100萬觀看次數，不少人笑著說「大象看人類的方式，就像我們看到小貓小狗一樣，牠們覺得人類很可愛」、「小象認為，少年是一隻黃金獵犬」、「你已被領養。小象：媽媽我可以帶他回家嗎？」，但也有人認為，泰國不少園區都會虐待大象，使牠們做出人類的行為，「我們忽視大象被虐的事實，工作人員可能要打斷象母子相處時間，逼寶寶與人類互動」。