許多人飼養柴犬，除了因為牠們聰慧、靈敏外，還有許多意想不到的行為，讓主人哭笑不得。像是來自日本的柴犬小麥（こむぎ），近日便因與主人玩「猜猜零食在哪裡」的遊戲時，展現出浮誇的反應而意外爆紅。

目前只有9個月大的小麥，是家中的小霸王也是十足的戲精，自養了小麥之後，主人便為牠創立Twitter帳號及YouTube影片，記錄小麥生活中的點點滴滴。

日前，主人又PO出了一段與小麥的「遊戲日常」，只見女主人手中拿著零食交換著左右手，並詢問小麥零食在哪裡，而十分老練的小麥，原本以為又能輕易的猜出零食的位置，聞一聞味道後，小麥便篤定的表示零食在馬麻的左手上，沒想到當馬麻張開拳頭時，零食卻離奇消失，令小麥大受打擊，震驚後退了好幾步，甚至衝下樓梯查看是否有掉到地上，浮誇的反應吸引超過32萬人觀看轉發，網友們紛紛留言「說好的餅乾呢？」、「哪尼！！！餅乾不見了，本汪無法接受」、「小麥完全是實力派演技」。

先前，主人也曾上傳一段小麥討吃的浮誇影片，通常都只吃中午及晚上兩餐的小麥，因當天太早吃掉一餐，而忍不住討吃，躺在地上裝可憐又蹭又叫，像是餓了很多餐一樣，甚至還出現「拜託」的動作，不停提示女主人碗內沒東西，同樣吸引19萬人轉發點閱。