台南一名陳姓女網友昨日正要開車出門的時候，突然發現引擎蓋上有一個「灰塵貓拓」，生動留下貓咪當時移動的軌跡，令她忍俊不禁。事後她將照片分享到臉書，瞬間笑翻萬人。

完整個灰塵貓拓讓車主和萬名網友全笑翻。(圖/陳小姐授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。)

住在台南的陳小姐昨（24）日在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」發文，表示她當天要出門時，發現車子的引擎蓋上有一個非常完整的「貓咪拓印」。從她附上的照片可以看到，引擎蓋上的灰塵讓貓咪的四肢輪廓，在降落時完美壓印在上頭。

但似乎是腳步沒踩穩，貓咪腳部的印記看起來十分慌亂，讓陳小姐看了忍不住笑稱「孩子你昨晚是在我車上跌倒嗎？這是什麼情況啦！」。陳小姐在接受《中時新聞網》的訪問時指出，家裡附近有很多浪貓出沒，車上本來就很常出現貓掌印的痕跡，但從來沒有這麼完整的印出整個身體。

照片曝光後掀起熱議，網友紛紛留言，「好生動的貓拓」、「車子直接變Jaguar」、「Jaguar太過分了，為什麼你的logo那麼大，我的只有一點點」、「牠484喝茫了」、「牠484喝茫了」、「好生動的貓拓」。

還有網友被原PO車上的灰塵給嚇到，「這累積三年的沙塵暴嗎」、「車蓋灰塵厚到可以長出一隻貓來，實在不簡單，欽佩」、「貓想表示：你該洗車了」。對此，陳小姐也表示，其實灰塵沒有到很誇張，在陽光下幾乎看不到，她也是特地將車子開到回車棚才拍到這張照片。本來預計去洗車的她也打算暫緩計畫，因為覺得貓印不會很明顯，看起來又特別好笑。