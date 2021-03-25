活火山隨時都可能爆發，多數人基本都不敢太靠近。冰島一名男子日前至活火山「法格拉達爾山」參觀，期間他竟拿出一個平底鍋，並再鍋裡放入雞蛋與培根，似乎想用火山岩漿將食物煮熟，超大膽煮法讓許多人看傻，最後平底鍋反被吞噬。

希爾馬森將用岩漿煮蛋與培根的畫面PO上網，意外引發討論。(影片來源/youtube/Eiríkur Hilmarsson)

希爾馬森(Eiríkur Hilmarsson)日前至盾狀火山「法格拉達爾山(Fagradalsfjall)」參觀，並在噴發出來的熔岩上放了一個平底鍋，隨後在鍋裡放入雞蛋與培根，試圖利用超燙的岩漿煮熟食物，並分享他的食譜，寫下「準備1顆雞蛋和200克培根。使用說明：將平底鍋放在爆發的火山上；再將食物放進平底鍋；等著吃」，過程還被分享至youtube。

根據《Ladbible》報導，最後岩漿融化平底鍋，鍋裡的培根與雞蛋全沒了，希爾馬森提到，「這是我帶來的培根，沒想到最後全毀了，本來想餵登上火山的小孩吃，這是我唯一的補給品」，也在影片標示他是在有專業裝備下進行此行為，而當地警察局局長古納爾森(Atli Gunnarsson)則說「有遊客來參觀火山是好事，但一個比一個更靠近岩漿，也讓人感到憂心」。

近日一名航空攝影師塞恩貝克(Bjorn Seinbekk)利用無人機，拍攝到火山爆發的過程，指這是800年來首次噴發，且是因地震增加而引起的，冰島氣象局也證實此說法，從影片中可見，無人機飛到1263英尺(約384公尺)高的火山上空，記錄下熔岩流動與噴發的場景，畫面非常的壯觀。