清明節即將到來，許多民眾都準備趁著連假返鄉掃墓。一名女網友日前在網路上抱怨，嫁做人婦之後都要跟婆家一起去掃墓，但婆家每次都要連掃8墓，讓她累到超崩潰，而且很多座墳墓還不是婆家祖先，讓她忍不住直言「我已經說了，我明年不來喔」。

一名女網友21日在論壇Dcard以標題「掃墓也是媳婦的惡夢嗎？」發文，表示結婚之後才知道夫家超愛拜拜，除了日常三不五時拜一下，各個重大節日都要早起準備拜拜供品，每次拜3個地方起跳，金紙至少燒3桶。

今年清明節她更崩潰發現總共要掃8個墓，只有2個不用除草，其他都要頂著大太陽處理乾淨，燒金紙的量也大到讓她戲稱「空污我們家要付一半責任吧」。這次的經驗也讓她累到和老公再三強調「我明年不來喔！」

文章曝光後掀起熱議，網友紛紛留言，「這輩子做任何事都沒這麼努力，台灣人真的很愛拜拜，好像沒拜會被誅九族一樣」、「8個是真的假的，這清明節前夕睡覺都會做惡夢吧，我拜2處靈骨塔就能快翻臉了」，「8個墓，怎麼不考慮合葬」。

還有人分享類似經歷「婆婆家愛拜拜+1，一年真的要拜好幾次...最特別的是冬至要半夜拜拜，站了快1小時QQ」「我公公也是超愛拜…除夕前一天早上5、6點開始拜，拜到中午隔天繼續一直到初四，我真的要累死」。

原PO事後也在留言處解釋，表示婆家會掃這麼多墓是因為很多親戚不掃，所以他們家才會接過來一起幫忙掃，很多墓連她老公都不知道是誰，所以雖然知道遷到靈骨塔會比較方便，但費用沒人願意出，婆婆可能也覺得有幫忙掃就好了。她最後也表示，雖然老公都會早起一起幫忙準備供品，但流程實在太累了，所以她之後真的不想參加。