又是遛狗未使用牽繩惹的禍！英國倫敦泰晤士河的漢姆史密斯橋附近，出現一隻嘴巴被魚餌纏住的小海豹，所幸被民眾救出野放，不過日後牠經常出沒於此，甚至還會到河畔邊曬太陽，不過近日一名飼主帶狗散步，期間並未使用牽繩，豈料狗突然發狂攻擊小海豹，導致牠受重傷而遭安樂死。

小海豹被咬後，嚇得瞪大眼睛，眼神中充滿絕望。(影片來源/youtube/New York Post)

綜合外媒報導，一隻10個月大左右的小海豹，今年2月出沒於漢姆史密斯橋(Hammersmith Bridge)附近，當時牠的嘴巴被魚餌纏住，導致牠動彈不得，民眾趕緊幫牠脫困並野放，而牠的出現也引發關注，眾人以英國搖滾天團「皇后」(Queen)已故主唱佛萊迪墨裘瑞(Freddie Mercury)為牠命名。

Freddie Mercury the seal: 'Heartbroken' owner of dog in attack apologizes https://t.co/FPnPbxj7Yb pic.twitter.com/nKdHwktbID — New York Post (@nypost) March 25, 2021

有趣的是，小海豹日後經常在此出沒，退潮時還會躺在河畔曬日光浴，豈料本月21日，一名飼主克萊爾(Rebecca Sabben-Clare)遛狗時並未使用牽繩，愛犬竟跑到河畔邊攻擊正在曬太陽的海豹，期間4名路人發現後，趕緊上前將狗嘴掰開，不過攻擊時間長達2分鐘，導致小海豹傷勢過重。

On Sunday 21st March, a young common seal was rescued after sustaining a serious injury during an encounter with a dog... 由 British Divers Marine Life Rescue 發佈於 2021年3月22日 星期一

小海豹被送至醫院治療，躺在地上奄奄一息，眼裡似乎還泛著淚光。野生動物醫院對此表示，從X光片來看，小海豹的腳蹼遭撕碎、關節脫臼，韌帶和神經都受損，傷勢非常嚴重，就算給予抗生素和止痛劑也無效，最終遭安樂死結束牠的痛苦，可惡的是，飼主當時不僅沒幫忙，事後還馬上離開現場，事件曝光後，畢業於牛津大學的律師飼主克萊爾表示，「我對這場可怕意外感到心痛，身為動物愛好者，這真的令人沮喪」。

飼主克萊爾稱，幫忙救援的人都是英雄，當下她趕緊離開，主要是為了保護愛犬與自身安全，且現場已有獸醫協助，走前她也有將聯繫方式留給對方。而皇家愛護動物協會(RSPCA)判斷，此事件並未觸法，唯有涉及虐待動物，他們才會介入，而警方也表示，不會針對此案提起告訴，克萊爾則捐款給救治小海豹的動物醫院。