依據民間傳統習俗，民眾會請撿骨師幫忙將土葬的過世親友進行撿骨，待整理後再放入骨灰罈內供後人祭拜，對此，就有網友不禁好奇，「為何撿骨時，牙齒要拿掉，不能放入罈子中？」貼文一出隨即掀起熱議，更釣出內行人曝光背後禁忌。

原PO日前在臉書社團《爆系知識家》PO文問道，為何撿骨時，撿骨師都會刻意將往生者的牙齒拔除，甚至不會將牙齒收入骨灰罈，讓他不禁好奇「原本好好在頭蓋骨的牙齒，被撿骨師拔除，也沒有放入罈子中，不都是身體的一部分嗎？為何不能放入？是不是有什麼禁忌？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「會吃子孫」、「我們撿骨老一輩都說，不拔掉吃子吃孫」、「火化場的說法是，牙齒不好看要拿掉」、「有一說是避免吃子孫，但是目前為止，也未見過沒撿骨的家屬，有被往生者啃過的案例，至於拔掉的牙齒大多丟棄，並不會丟在骨灰罈裡」、「假牙才要先拿出來，火化完後壓在頭蓋骨的下面」。

更有專業網友解釋，牙齒是出生後才生出來的，所以有代表人世間七情六慾的表現，「撿骨拔除代表拋開七情六慾，勿再掛念陽世間的事情，如果沒拔牙會讓往生者介入陽間，進而衍生出『有牙會吃後代子孫』的意思」。

不過也有網友吐槽「拔掉牙齒是怕會吃後代子孫…然後拜拜時又要三牲四果，到底是要給誰吃？」、「明明是自己子孫還要吃，是有多變態」、「真可笑！以前土葬的就不吃子孫嗎」。