大陸貴州一名人妻去年11月進行隆乳手術，不料術後竟發生「左硬右軟」且高低不一的慘況，裡頭的填充物甚至「還在裡面跑來跑去」，讓她情緒處在崩潰邊緣。

根據《新浪網》報導，貴州省貴陽市一名彭姓人妻，因為不滿意懷孕後下垂的胸部，便花費人民幣6萬多元（約新台幣26萬元）接受隆乳手術，沒想到術後胸部卻出現莫名疼痛，不僅讓她坐立難安，就連睡也睡不好。

彭女表示，術後的胸部不但形狀、大小不一，就連高低也不一樣，左邊的乳房硬得像顆石頭，位置還很高；右邊乳房則是很軟，填充物不斷「在裡面跑來跑去」，讓她崩潰直呼，「我的要求就是胸部飽滿一點、不要硬得像顆石頭奶，還有假體不要在裡面跑來跑去的。但院方卻說我的要求太高了，我無法接受這樣的說法」。

對此，醫美診所表示，彭女的胸部會變硬是因為術後護理不當，或是身體排斥所產生的「包膜攣縮」，以至於她的胸部會越來越緊，並且發硬；而胸部不對稱的原因是術後有6個月的恢復期，並強調「這些診所現在都可以幫她免費處理」，但如果彭女執意要退款，就需要進一步鑑定，「確定是不是因為手術失敗造成的」。

彭女表示，她願意接受診所的提議，但如果最後還是失敗，診所需要全額退費，但隨即遭到診所拒絕。當地衛生局針對這起醫療糾紛則表示，如果雙方協商不成，彭女可以要求衛生局進行醫療鑑定，維護自身權益。