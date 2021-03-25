台灣的複雜地形和氣候孕育了多樣的生態系，與豐富的物種棲息空間，加上居於優越的地理位置，每當秋冬來臨，許多侯鳥為了避冬南遷，總把台灣視為第一個補給站，即便是擁擠的都市，也有不少鳥類棲息，只是礙於習性不同，生活上難免彼此互相干擾。對此，就有網友不禁好奇，都市常見的鳥類中，哪種最顧人怨？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，生活在都市叢林中的鳥類百百種，常見的有鴿子、麻雀、紅嘴黑鵯等，「以前不太喜歡麻雀，但麻雀越看越覺得可愛，現在則是最討厭鴿子，近年鴿子好像越來越多，除了到處亂大便造成的衛生問題，早上還常常被一群鴿子的叫聲吵醒」，讓他不禁好奇「大家最討厭都市的哪種鳥類？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人一面倒直指「八哥」和「夜鶯」最擾人，紛紛留言回應「夜鶯，沒有之一」、「夜鶯，晚上各種叫你起床」、「說到夜鶯就氣，晚上一直叫」、「就夜鶯啊！每天凌晨2點跟4點各叫一小時，吵死」、「外來種爪哇八哥」、「外來種的八哥，又吵又欺負麻雀」、「外來種八哥啊，多到很扯的程度」、「白尾八哥（黃嘴黑身）侵略性超強，侵佔麻雀地盤，還會吃麻雀」、「綠繡眼也是被外來八哥吃掉，現在麻雀和綠繡眼都越來越少」。

不過也有人認為事出有因，「夜鶯的河川棲息沙地被人類開發破壞，才轉至城市生存」、「人類破壞夜鶯的家，就不要怪夜鶯搬來跟人類一起住啊」、「懷疑是宗教團體放生八哥，導致繁衍」。