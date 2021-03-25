哥倫比亞的安達盧西亞一間寵物店，日前出現一隻技術高超的狗狗小偷上門光顧，牠不僅在光天化日、眾目睽睽之下，偷走一根巨無霸骨頭，還一路飛奔跑給店員追，超可愛的犯罪行徑全被監視器給捕捉下來，影片曝光後已吸引逾20萬人次觀看。

畫面中顯示，當時寵物店員工維多利亞（Victoria Andrea Viviana）正在櫃台與顧客交談，沒想到竟然有一隻狗狗趁隙溜進店內，並且一路逛大街，期間不斷物色下手的目標，後來當牠走到放著巨無霸狗骨頭的貨架前時，立刻火速叼起狗骨頭，轉身往大街狂奔。

維多利亞和顧客目睹這一幕時全都傻愣在原地，因為誰也沒料到小偷竟然是一隻狗，當她們意會過來時隨即衝上前打算將狗狗攔截，只是狗賊腳步飛快，頭也不回的在馬路上狂奔，儘管過程中，有民眾試圖阻擋，但狗狗很快的閃過，興奮的叼著巨無霸狗骨頭逃之夭夭。

有趣的是，後來狗狗被女飼主逮個正著，並被帶回寵物店道歉付錢，但寵物店大方表示，狗狗出乎意料的舉動帶給許多人歡樂，決定不收這筆錢，還說要將狗骨頭送給牠，「我們店裡永遠歡迎這隻狗狗，還有任何其他想來參觀的動物」。