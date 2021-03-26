猴子身手矯健，善於在樹上攀爬、跳躍，通常牠們的身材都不會太胖。泰國一隻猴子生活於市場裡，每天吃著垃圾食物，客人經過時會忍不住餵牠吃東西，導致牠身材走樣，如今體重是正常猴子的2倍重，超巨的肚子讓不少人看傻眼。

Chunky monkey can't stop eating! 🐒 由 Daily Mail 發佈於 2021年3月23日 星期二

根據《Ladbible》報導，曼谷民布里(Min Buri)一個市場攤位前，坐著一隻超胖的猴子，身上還穿著一件T恤，肚子幾乎大到像是一顆球，牠的雙腿甚至快要快不見，其體重重達20公斤以上，而正常獼猴的體重介於8至10公斤，牠的體重是同類的2倍。

攤販主人瑪諾普(Manop)透露，這一隻猴子目前3歲，名叫「哥吉拉」(Godzilla)，牠小時候被救援隊救出，之後便由人類撫養，但牠的前主人又將牠拋棄，瑪諾普於心不忍便收養哥吉拉，不過由於牠從小就是由人類餵養，因此沒有野外求生的能力。

瑪諾普不想讓哥吉拉獨自待在家，因此便帶牠至市場，也成為另類的活招牌，但每當有客人經過時，都覺得可愛而餵食牠，而且大多是垃圾食物，哥吉拉在完全不用活動的狀態下，就有食物吃，導致哥吉拉越長越胖，就算每天早上帶牠去運動，仍難以瘦下來。

瑪普諾也指出，哥吉拉雖愛吃，但不喜歡別人摸牠，假若有人想碰牠，牠便會露出兇猛的表情，除非是牠喜歡的人。泰國過去也有隻超胖猴子「胖叔叔」(Uncle Fatty)，同樣是吃遊客遞的食物而發胖，一度胖到27公斤，2017年被發現後便被送去減重，但從2019年6月後，就沒人看過胖叔叔的蹤跡，由於當時牠約10至15歲，推測牠可能已死亡。