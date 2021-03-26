靈長類動物智商輾壓大貓！印度一名森林保護員近日上傳一段影片，當時有一隻老虎跑到樹上，試圖要捕猴子吃，面對強勁的對手，猴子也不是簡單的角色，牠待在原處伺機而動，沒想到老虎一出招，反而被騙而摔在地上，過程讓眾人驚呼。

Don't push your weaknesses, always know & play with your strengths. pic.twitter.com/vhPmxy8nu8 — Praveen Angusamy, IFS 🐾 (@PraveenIFShere) March 23, 2021

綜合外媒報導，森林保護員安古薩米(Praveen Angusamy)在推特分享影片，只見一隻猴子待在樹上，老虎發現獵物便爬上樹狩獵，與猴子在樹頂上正面交鋒，而猴子也不是省油的燈，隨即用手抓住另外一根樹枝，待在原地一動也不動，看似正在想對策。

雙方僵持15秒後，猴子試圖誘惑對方靠近，老虎按捺不住撲向猴子，猴子一轉身跳到另棵樹上，隨即又往老虎身後跳過去，導致老虎當場撲空，由於牠體重較重，一度用前肢抓住樹幹想爬上去，但最終仍重重跌落在地面上，看起來非常的痛，老虎待在原地呻吟，完全不敢亂動。

影片曝光後，累積1.2萬人觀看，不少人表示「聰明猴子的生存策略」、「靈長類動物智商輾壓大貓」、「沒想到老虎竟然會爬樹，但樹上畢竟是猴子的地盤，當然還是打不過人家啊！」、「一看就看出實力差別，猴子過程中完全不驚慌，甚至誘惑老虎靠近，讓對方失去平衡，等時機成熟後，再次跳到另外一顆樹」。

老虎屬於貓科動物，前爪有5個腳趾，後爪則有4個，虎爪能夠自由伸縮，行走或奔跑時，爪子甚至會縮入骨質爪鞘中，避免磨損，牠們的前爪不只是防禦與狩獵的武器，更是爬樹的利器，而且老虎也是為數不多游泳的猛獸。