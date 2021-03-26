家中難免會出現蟑螂，因此不少家庭會準備殺蟲劑。印尼東雅加達一戶人家日前在廚房看到一隻小強，於是拿出殺蟲劑噴灑，豈料沒多久上百隻蟑螂便衝了出來，驚覺原來廚房是牠們的巢穴，一家人趕緊拿出拖鞋應戰，最終地板上鋪滿蟑螂屍體，畫面讓人看了不禁寒毛直豎。

居住在東雅加達西布伯(Cibubur)的維多(Vito Urdha Prihantoko)，日前她的媽媽在廚房發現蟑螂，因此便用殺蟲劑噴了幾下，豈料沒過多久，數十隻蟑螂衝了出來，起初大家都不以為意，繼續噴灑殺蟲劑，沒想到數量越來越多，幾乎達到上百隻，維多感到非常驚訝，隨後趕緊穿拖鞋自保。

由於蟑螂的數量太多，維多的父親見狀，便拿起拖鞋打小強，甚至打到精疲力竭，還要換人繼續打，直到沒有蟑螂跑出來後，他們才再次噴殺蟲劑確認，還有一些跑到其他房間，維多提到這並非第一次，「以前也有一堆蟑螂衝出來，只是沒有這麼多，大多從浴室排水孔進來的，現在我們也將洞孔堵住」。

影片上傳抖音後，累積440萬觀看次數，不少人驚呼「這根本是地獄」、「蟑螂整個大暴走」、「建議不要用打的，只要用噴的就好，蟑螂被打死後流出的汁液裡，可能含有寄生蟲，待宿主死後，牠們會開始找新對象」、「看到一隻就受不了，這麼多蟑螂我會直接瘋掉，如果全部飛起來，我會乾脆不回家了」。