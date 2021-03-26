在許多人印象中，貓頭鷹雖然長得可愛，但牠們生性兇猛，位於食物鏈中最頂端，可說是猛禽類。日本一名飼主養了11隻猛禽「雪鴞」，日前牠們在客廳玩耍，期間竟自動排成一列，好像在排隊一樣，搭配呆萌的表情，畫面毫無違和感。

居住在福井縣坂井市的NAOKO NAGAI，由於非常喜歡貓頭鷹，因此在家養了11隻雪鴞(Snowy owl)，分別是7隻公的4隻母的，還為牠們創立IG帳號＠nao00000227，記錄下雪鴞的日常，先前雪鴞們跑到客廳玩耍，第一隻不知道什麼原因，走到一半就停了下來，跟在後面的也立刻剎車。

有趣的是，後頭其他4隻雪鴞還乖乖地排隊，時而將頭往前伸，期間並未吵鬧，好像小學生在排隊，瞪大眼睛不斷左右張望，呆萌模樣與猛禽差很大。影片累積2.2萬人觀看，不少網友表示「牠們竟然還懂得排隊」、「根本是小學生在排隊啊！還很守秩序」。

雪鴞又名白鴞、雪貓頭鷹、白夜貓子等，是鴟鴞科一種大型貓頭鷹，由於全身雪白因此得名，多為晝行性鳥類，體長約50至71公分，屬體形較大的鴞類，爪子長2.5至3.5公分，呈現鉤曲，能迅速捕捉大型獵物，主要以極地常見小型哺乳動物為食，包括旅鼠和幼年岩雷鳥等，食物匱乏時也會捕食雉類、雁鴨類和雪兔等，每隻雪鴞每天要捕食7至12隻小鼠，每年能消耗1600隻旅鼠。