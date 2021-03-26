台北南港一名女網友透露，家裡附近有座山，偶爾會莫名傳出詭異的「恐龍嘶吼聲」，至今已經聽過3次，「一年大概聽到1次，約莫1分鐘」，每次都讓她當場雞皮疙瘩爬滿身，就怕自己聽錯，這次順手直接錄了下來並PO網求解，72秒影片曝光後網友全嚇傻了。

原PO日前在臉書社團《我是南港人》PO文透露，自己住在南港和信義區的附近山頭，時間長達3、4年之久，但每年都會聽到山中傳來的「猛獸嘶吼聲」，「一年大概聽到1次，約莫1分鐘」，她表示，YouTube上也有人在大陸和美國錄到這樣的低鳴聲，「有人說是龍的聲音，有人說是地質互相擠壓的聲音」，讓她不禁好奇，是否也有人聽過？

這段長達72秒的影片曝光後，隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「大象？」、「好嚇人，附近有沒有在施工或蓋房子之類的」、「很明顯動物的聲音，但不知那種生物」、「我覺得像號角，但又像要地震前發出的怪聲」；也有人打趣笑說「應該是有人在山上養恐龍」、「酷斯拉要出來了」。

事實上，大陸貴州省威寧縣秀水鎮的大山里，去年6月也曾出現類似的猛獸嘶吼聲，即便專家解釋是一種名叫三趾鶉的鳥叫聲，但依舊不被民眾採信；也有專家認為，這段聲音應該是地震前兆，巧合的是，7月2日距離大山里40公里處，就出現最大震度4級的地震。

無獨有偶，近年來世界各地也有不少網友聽到類似的怪聲，但低鳴聲的源頭尚待進一步證實。