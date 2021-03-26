清明節連假即將到來，不少人擔心人潮塞爆，陸續提前返鄉掃墓，不過日前就有網友指出，麥當勞套餐裡頭「有雞有豬有魚，拜拜該有的都有」，不禁好奇，清明祭祖可以直接買份套餐當作供品就好嗎？貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「清明節拜拜可以用麥當勞嗎？」為題，PO文透露，在家裡的桌上看見一張麥當勞的廣告宣傳單，其中有一道分享餐的漢堡有雞、豬、魚等品項，等於拜拜該有的肉類都一應俱全，讓他不禁好奇，「買這個拜拜不知道長輩會不會生氣？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「那些規定都人自己訂出來的，沒什麼不可以」、「上次不是有新聞說，阿公愛吃，所以都拜麥當勞」、「其實可以，看你家怎樣，我媽要不是因為我跟他說10：30才供正餐，沒法趕上，不然本來就想買個餐去拜」。

不過也有人認為要三思，因為家中長輩通常無法接受，「以前試圖想拜過被罵」、「活著的長輩會先生氣」、「我有幹過，我家還活著的長輩很生氣」、「長輩會很不爽，覺得祭祀食物應該要自己做」、「十年前就看過拜披薩肯德基麥當勞了，但各家長輩接受度不同」；也有人表示「速食冷掉、重新加熱很難吃耶」、「不推薦用麥當勞，拜完都冷掉了，就不好吃了」、「拜素的，別拜葷的。不然後果自負」。