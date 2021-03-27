台北士林夜市過去是不少觀光客來台必踩景點之一，卻受新冠肺炎疫情影響，導致人潮銳減，讓當地攤商苦不堪言。日前有民眾就發現，白天的士林夜市竟然連地上的「人孔蓋」都比人多，光是一條短短100公尺的道路就有將近50個人孔蓋，十分驚人。

短短100公尺的距離竟然就有將近50個左右的人孔蓋。(影片來源/YouTube/吳敦易/如遭刪除請見諒)

一名網友昨（26）日在臉書社團「路上觀察學院」發文，表示他日前行經台北市士林區，全長共347公尺的大北路，沒想到才走一小段，就在路上看到好幾十個人孔蓋，分別來自自來水公司、電信業者以及台灣電力公司，讓他忍不住傻眼直呼「短短一條路需要這麼多人孔蓋嗎？」

從他附上的影片可以看到，短短100公尺左右的距離，道路兩側及中間坐落了大大小小將近50個人孔蓋，跟街上寥寥無幾的行人相比，形成強烈對比。文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛幽默回應，「卡哇邦嘎的家」、「裝置藝術」、「核生化避難所」、「這都是通往中空的地心軌道」、「在古時候，這裡流行打地鼠，後來因為保育議題才將這些地鼠洞封起來。」、「傳送點，你不懂」。

有人則指出是相關單位為了消耗預算的成果，「不然怎麼黑納稅人的錢」、「經費太飽多點人孔蓋才能請款」。但也有知情人跳出來表示，「沒辦法當初沒規劃，後來權責難分化。加上商家林立的結果！」、「地下管線需求。不懂的人不要留言什麼黑錢。」