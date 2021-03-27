巴西一名男子天生患有罕見疾病，一出生頭部就呈現反折狀，醫生當下就判定他活不了多久，沒想到他生命力超強，今年已經活過第44個年頭，且在新冠肺炎肆虐的情況下仍安然度過，積極面對每一天。

# de bem com a vida! E em paz comigo mesmo 2021 um ano de vitórias 由 Claudio Vieira de Oliveira 發佈於 2021年1月2日 星期六

根據《Times Now》報導，巴西一名男子奧利維拉（Claudio Vieira de Oliveira）天生患有罕見疾病「多發性關節炎」，一出生頭部就接近180度反折，負責接生的醫生當時認為他應該活不過24小時，沒想到奧利維拉卻成功存活下來。

雖然身體嚴重畸形，再加上他又患有肌肉萎縮症，導致雙手緊貼胸前，雙腳只能跪著行走，僅靠背部支撐全身，以至於生活上需要面臨很多困難和挑戰，但他仍然積極面對，堅持自己完成吃飯、念書等事項。此外，奧利維拉也發揮自身影響力，從2000年開始發行DVD、自傳，還擔任教育弱勢兒童的志工，舉行演講，希望能幫助更多人。

去年新冠疫情重創全球，奧利維拉生活的巴西更是疫情重災區，已經44歲的他指出「因為我身體的狀況，謹慎程度需要提高2倍，我已經隔離了一年多了，只有要處理銀行業務等必須親自辦理的事才會離開家裡」。但他在4月底將要重啟演講活動，奧利維拉透露自己非常想念演講：「我想要再演講，而且活很多年。我4月28日將在伯南布哥州的貝塞拉市發表疫情後第一場演講，等情況更加穩定後，我們會在繼續前進。」