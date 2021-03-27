現代人外出旅遊，遇到不熟悉的地方，都會事先使用Google地圖查看路況，不過日前就有女網友搜尋日本環球影城時，卻在360度環景圖驚見讓人臉紅的畫面，照片曝光後眾人全看傻了，更有眼尖的老司機曝光背後真相，直言「不是第一次了！」

原PO昨（26日）在臉書社團《爆廢1公社》PO文指出，使用Google地圖搜尋日本環球影城時，印入眼簾的是一座美麗的泳池，沒想到透過360度環景圖轉一圈後，卻意外撞見一名壯碩的全裸男子，讓她錯愕直呼「不知道是谷歌異常還是太開放了？傻眼貓咪」。

原PO在谷歌地圖上搜日本環球影城時，沒想到卻驚見一名裸男嗨笑自拍。（圖／翻攝自臉書《爆廢1公社》）

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人加入搜尋行列，果然看見一名壯碩的外國男子拿著自拍棒，直視鏡頭笑得燦爛，全身上下只戴了一頂鴨舌帽，其餘一絲不掛，壯碩身材一覽無遺。

突如其來的「養眼照」讓網友紛紛留言驚呼「這個size…」、「太刺激…這狀態還是沒有受刺激的時候」、「谷歌提供菇菇湯」、「原來這就是傳說中的『羊（洋）腸小徑』啊」、「我永遠忘不了這個燦爛的笑容」。

不過經實測，該名男子裸露的照片已被刪除。但也有不少眼尖的老司機曝光背後真相，直言「他之前也出現在土耳其耶」、「這個男的全世界旅遊都有拍啊，上次有看到埃及的」、「難怪我覺得眼熟，他是不是立志惡搞各地的環景」。