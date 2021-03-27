經常在電影中看到人類小孩被動物帶大的劇情，沒想到近日竟在現實生活中真實上演。俄羅斯一名6歲女童遭母親棄養，與19隻貓共同生活在一處髒亂公寓中，女童被警方發現時，不但全身赤裸，甚至喪失人性只會喵喵叫。

根據《太陽報》報導，俄羅斯警方日前在塔爾多姆一所公寓內發現一名女童達希（Datse），公寓內部的環境十分惡劣，不但昏暗又雜亂，堆滿垃圾，周圍還有19隻貓。達希當下全身赤裸，身形非常瘦弱，實際年齡6歲的她看起來卻只有3歲左右。且疑似是長時間和貓咪們相處，達希只願意吃貓食，用四肢在地上旁行，甚至不會說人話，只能發出喵喵叫聲。

達希的媽媽阿普里卡（Alprika）隨即因遺棄女兒遭警方逮捕，但她表示自己和另名男子亞歷山大（Alexander）只是暫時將女兒留在這裡4、5天的時間。警方經調查發現，阿普里卡還有一名12歲的米沙娜（Myshana），狀況也很差，甚至不記得自己有上過學，目前米沙娜和達希都已經被送到醫院治療，未來也會交給相關機構照顧。

俄羅斯警方發言人彼得羅娃（Tatiana Petrova）事後發布聲明，表示他們是在在莫斯科以北的城市塔爾多姆巡邏時，注意到跡可疑的亞歷山大，才會跟蹤他進入公寓，這才揭露整起案件，全案目前仍在調查當中，還有許多細節需要釐清。